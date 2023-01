Imperatriz, la mejor de la historia, de nuevo mostró el mejor samba en Montevideo

Imperatriz fue la formación ganadora del Desfile de Escuelas de Samba de 2023 en Montevideo, y con esa distinción llegó a su séptima victoria en esta contienda cultural (lo había ganado por última vez en 2020), afirmándose como la más ganadora en el historial, con presencia además en cuatro de las 11 menciones especiales.

Barrio Cerrito, campeona el año pasado y tercera esta vez, fue distinguida (en forma solitaria o compartiendo la distinción) en seis de las 11 menciones especiales.

Este año este show, organizado por la Intendencia de Montevideo en coordinación con la Asociación de Escuelas de Samba del Uruguay (Adesu), tuvo entre otras novedades que regresó a la avenida 18 de Julio (en 2022 se hizo en el Parque Rodó), se hizo desde Andes a Paraguay y contó con la participación de más formaciones que en años anteriores, nueve en total y dos de ellas procedentes del interior del país.

Imperatriz, con sede en el Cerrito de la Victoria, fue fundada en 1999 y tiene como colores distintivos el verde y el blanco.

Si bien avanzado el desfile comenzó a llover y eso generó algún leve contratiempo para las escuelas que aún no habían completado su pasaje, no hubo interrupciones y, aunque con algo de retraso, todo concluyó al inicio de la madrugada de este sábado.

Los puntajes

Primer premio: Imperatriz (598,2)

Segundo premio: Unidos do Norte (583,6)

Tercer premio: Barrio Cerrito (580,9)

Cuarto lugar: Imperio Preto e Branco (573,5)

Quinto lugar: Embaixadores da Alegría (563,3)

Sexto lugar: Complejo do Samba (542,6)

Séptimo lugar: Urusamba (541,8)

Octavo lugar: GRES Asabranca (523,3)

Menciones especiales

Mestre y Porta Bandera: Unidos do Norte.

Porta Estandarte: Imperatriz.

Destaque: Unidos do Norte.

Reina de Batería: Barrio Cerrito.

Grupo de Passistas: Imperatriz.

Fantasía: Barrio Cerrito.

Batería: Barrio Cerrito, Complejo do Samba, Imperatriz, Imperio Preto e Branco y Unidos do Norte.

Cuerpo de Bahianas: Unidos do Norte.

Comisión de Frente: Barrio Cerrito.

Carros Alegóricos: Barrio Cerrito, Imperatriz y Unidos do Norte.

Samba de Enredo: Barrio Cerrito.

Jurado de Porto Alegre

El jurado del desfile lo presidió Amalia Amarillo. Lo conformaron seis expertos brasileños: Luiz Roberto dos Santos Corrêa, Iracema Alves da Silveira, Tania Beatriz dos Santos Centeno, Katia Regina Ribeiro de Oliveira, Víctor Hugo Silva do Nascimento y Carlos Roberto Costa do Nascimento. Evaluaron, entre otros factores, el tema enredo, las fantasías, la alegoría y accesorios ornamentales, la danza, al mestre sala y porta bandera, la comisión de frente, la evolución y la visión global.

La actividad convocó a varios miles de espectadores ubicados sobre ambas aceras de la principal avenida, recuperando el nivel de convocatoria previo al carnaval suspendido en 2020 por la pandemia de covid y al realizado con restricciones en 2021 (sobre la avenida Juan Cachón, en la zona de las canteras del Parque Rodó).

Silvia González, presidenta de Adesu, destacó a El Observador que la inversión que hace cada formación para presentar un espectáculo que dura una hora y se brinda en una sola noche cada año oscila tiene como base al menos $ 600 mil, y que en promedio cada escuela tiene unos 400 componentes y decenas de personas más que cumplen otros roles y servicios.

Carolina Cosse, intendenta de Montevideo, observó el desfile desde el Palco Oficial, en Plaza Cagancha.

Los premios

El premio que recibe la escuela de samba ganadora lejos está de cubrir el costo, pero es clave para cubrir costos: $ 155.400. La segunda mejor logra $ 142.900, la tercera $ 125.300 y el resto cada una $ 37.600.

Además hay un pago de $ 175.000 que se distribuye por conceptos de carros alegóricos, a razón de uno por escuela.

La inversión total de la intendencia este año, solo en este desfile, ascendió a $ 861.800, un 9% más que lo destinado el año pasado.

A quienes obtienen las menciones especiales se les da trofeos.

“Esto demanda mucho esfuerzo, arrancamos en abril a preparar el espectáculo y ensayamos todo el año, obviamente esto se hace por pasión, porque nos gusta, no porque haya una ganancia”, comentó Silvia, quien es parte de Unidos do Norte.

15 años con cinco campeones

El de escuelas de samba es el más joven de los desfiles del carnaval montevideano. Se hizo por primera vez en 2008, por la avenida 8 de Octubre, y en su estreno ganó Asabranca.

En 2009 ganó Imperatriz, en 2010 Unidos do Norte, en 2011 Asabranca, en 2012 y 2013 Imperatriz, en 2014 Liverasamba, en 2015 y 2016 Unidos do Norte, en 2017 y 2018 Imperatriz, en 2019 Unidos do Norte, en 2020 Imperatriz, en 2021 no hubo desfile por la emergencia sanitaria por la pandemia de covid, en 2022 se impuso Barrio Cerrito y esta vez Imperatriz.

Por lo tanto, Imperatriz ganó siete desfiles, Unidos do Norte cuatro, Asabranca dos, Liverasamba uno y Barrio Cerrito uno.

Las procedencias

Imperatriz: Plaza 4 (Cerrito de la Victoria).

Unidos do Norte: Complejo La Aurora (Viaducto).

Imperio Preto e Branco: Intercambiador de la Av. 8 de Octubre y Av. Belloni (Curva de Maroñas) y club Ombú.

Barrio Cerrito: Plaza del Ombú (Av. San Martín y Bruno Méndez).

Asabranca: La Casona (Av. Burgues casi Bvar. Artigas).

Urusamba: parque vecino al Hotel del Prado (El Prado).

Embaixadores da Alegría: Nuevo París.

Complejo do Samba: Florida.

Arraza Samba: San José (participó este año por primera vez, fuera de concurso).

Queda un desfile

El desfile de las escuelas de samba fue el tercero de los cuatro principales en el carnaval montevideano. El día antes se había realizado el Desfile Inaugural, también sobre 18 de Julio. Previamente, al inicio de diciembre, se desarrolló el del Carnaval de las Promesas, en la principal avenida. Resta realizarse solo el Desfile de Llamadas, programado para el viernes 10 y sábado 11 de febrero, sobre las calles Carlos Gardel e Isla de Flores.

