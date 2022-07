Implicado en robo a Lanata no fue a la audiencia, cayó el acuerdo y ahora es buscado por la policía

El principal implicado en el intento de robo a la casa de José Ignacio del comunicador argentino Jorge Lanata se arrepintió de comparecer ante la justicia este miércoles, lo que generó que el acuerdo por el que iba a recibir seis meses de prisión caiga y que ahora sea buscado por las autoridades, confirmó a El Observador la fiscal adscripta a cargo del caso, Gabriela Carrancio.

Fiscalía y el abogado del hombre habían llegado a un acuerdo a través de un proceso abreviado por el que el implicado iba a pasar medio año en prisión por el delito de "intento de hurto especialmente agravado".

Ambas partes habían llegado a un acuerdo luego de que la defensa del implicado se comunicara con la fiscal para notificarle que iba a confesar su participación en el intento de robo.

Sin embargo, "a último momento" el abogado informó que su cliente no iba a presentarse sin detallar los motivos, por lo que se libró una orden de detención contra él, indicó Carrancio.

El accionar del organismo público en el caso fue criticado por el intendente de Maldonado, Enrique Antía, debido a que a las pocas horas del intento de hurto, el implicado fue detenido por "actitud sospechosa", y luego reconocieron que tenía características similares al autor del delito.

"Un ladrón conocido, con antecedentes, entró a robar a Lanata, el periodista argentino, en José Ignacio. La policía, en poco rato, gracias a los instrumentos que tiene y a las cámaras, pudo detenerlo. Pero a mí lo que me preocupó de esto es que: detenido, con antecedentes, va a Fiscalía y lo sueltan para que se presente dentro de 48 horas. Ese hombre no va a estar más acá. No lo vamos a poder agarrar", criticó Antía el lunes.