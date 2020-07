In Uruguay we don't say: la cuenta de frases uruguayas que se hizo viral

Este 2020 trae un alto nivel de memes –por si no manejás el término, un chiste que sigue un formato preestablecido y que se hace popular en internet–. Entre ghaneses portadores de ataúdes y perros que comparan a un mismo colectivo en dos puntos de la historia se coló en el humor virtual uruguayo un chiste propio. El formato es el siguiente: In Uruguay we don’t say (en Uruguay no decimos), una frase en inglés y su equivalente criollo, y como cierre: “...and I think that’s beautiful" (...y me parece hermoso).

In Uruguay we don't say "oh no, you fell" we say "compraste terreno" and I think that's beautiful. — In Uruguay we don't say (@InUYwedontsay) June 26, 2020

Aunque el chiste ya circulaba por las redes sociales desde hace algunos años, en junio un internauta montevideano se puso como meta centralizar en una sola cuenta de Twitter todas las frases uruguayas que no tienen traducción directa. Se llama In Uruguay we don’t say (@InUYwedontsay) y acumula 18.700 seguidores, además de 23.400 en Instagram.

In Uruguay we don't say "it's not that easy" we say "no es changa" and I think that's beautiful. — In Uruguay we don't say (@InUYwedontsay) June 27, 2020

Hasta hace un año, Ignacio Oneto, el estudiante de ingeniería de 19 años detrás de la cuenta, no usaba Twitter. Cuando finalmente empezó a navegar esa red con mayor frecuencia, descubrió que había cuentas que usaban ese formato en España y Argentina. Le interesó, y pensó que podía haber un equivalente uruguayo, considerando el amplio acervo de frases y dichos únicos de este territorio, y que nos separan, sobre todo, de los vecinos del otro lado del Río de la Plata. Las frases, en definitiva, que identifican a un uruguayo. “Decidí crearla porque ahora hay cuentas para todo, desde la que tuitea una sola frase todos los días hasta las que recopilan memes específicos. La hice un fin de semana, busqué algunos de los chistes que ya se habían hecho, porque si esto era una recopilación no podían faltar, y empecé a agregar aportes míos y ajenos”, contó su creador.

In Uruguay we don't say "in my opinion", we say "yo para mi" and I think that's beautiful. — In Uruguay we don't say (@InUYwedontsay) June 29, 2020

Las primeras fueron frases cotidianas y típicas. Pero luego llegó el principal aporte, con los agregados de los demás usuarios. Incluso ahora, que la cuenta ya tiene algunas semanas de andadura, le llegan entre cinco y diez aportes diarios. “Desde las frases que usaban nuestros abuelos hasta las que solo usan los jóvenes y no las entiende nadie más”, señaló. El ejercicio le sirvió a Oneto para darse cuenta de que hay frases que se usan todo el tiempo sin pensar y que son parte del lenguaje uruguayo, como pedir algo diciendo “¿te animás a…?”.

También le sirvió para descubrir muchos uruguayismos nuevos, incluso algunos agregados recientes al léxico popular como “MasterChef un poroto”, o recordar clásicos como el “yo para mí”. La única puntualización al momento de publicar las frases es que sean entendidas por la mayor parte posible de los uruguayos, por eso no utilizó regionalismos, como algunas frases en portuñol que le propusieron usuarios riverenses.

Sabiendo que no era un chiste propio, no se imaginó que terminaría viralizándose y teniendo la repercusión que tuvo. Mientras que en Twitter fue una progresión más gradual, en Instagram fue un fenómeno casi instantáneo. Le llegaron incluso regalos de otros usuarios, propuestas para hacer publicidades y hasta una invitación para visitar al embajador británico, Ian Duddy.

Respetando el distanciamiento social (?

Gracias @IanDuddyFCO por la invitación! pic.twitter.com/1q5n8zsnQD — In Uruguay we don't say (@InUYwedontsay) July 17, 2020

El diplomático inglés publica periódicamente en su cuenta de Twitter dichos típicos uruguayos, que intenta traducir al inglés tanto de forma literal como en su significado. Cuando descubrió In Uruguay we don’t say en esa red social le comentó a Oneto que lo ayudaba en su aprendizaje, y lo felicitó por su trabajo. Cuando unos días después lo etiquetó en una publicación, Ignacio le escribió para agradecerle los comentarios y recibió la invitación a visitar a Duddy a la embajada. “Fue una experiencia genial. Estuvimos charlando una hora sobre el origen de la cuenta y de cómo a ellos les había servido como parte de una estrategia para involucrarse más en las redes sociales", dijo.

El responsable de la cuenta sabe que el chiste aburrirá tarde o temprano, y por eso planea variarlo o generar modificaciones para no quedarse, aunque especifica que buscará siempre que la cuenta pueda nutrirse de los aportes ajenos. Como muestra está la cuenta de Instagram Only in Uruguay, en la que los usuarios pueden enviar curiosidades y rarezas típicas del país. Otro compilado de rasgos característicos, pero en este caso con escenas y estampas, más que con frases.

Por otro lado, se lanzó una tienda virtual, en la que se pueden adquirir tazas con las frases del meme. Si funciona, se expandirá a otros productos, como pegotines para termos o libretas.

In Uruguay we don’t say “two years ago”, we say “el otro día” and I think that’s beautiful. — In Uruguay we don't say (@InUYwedontsay) July 5, 2020

“Mi idea nunca fue la de ser un personaje público, no importa quién soy yo, la cuenta puede ser cualquier persona. Por eso nunca pedí que me sigan a mí; simplemente me interesaba centralizar el contenido y que cualquiera pueda aportar lo suyo”, explicó Oneto. “Se armó una linda comunidad, sobre todo en Instagram, con los que aportan, y los del exterior que nos siguen y entran todos los días a ver qué hay de nuevo. Cuando termine la emergencia sanitaria me gustaría poder invitar a todos a tomar mate a la rambla, juntarnos porque tenemos ganas, que sea una reunión de la comunidad, de la gente que ama Uruguay y ser uruguayos”, finalizó.