INAC participa en la feria de alimentos del país que más compra a Uruguay hígado, lengua y carne de cabeza

Lo que produce –y cómo lo produce– el sector agroindustrial cárnico nacional está siendo exhibido y difundido en estos días en una de las principales ferias internacionales del sector de los alimentos y las bebidas que se realizan anualmente.

Se trata de la ProdExpo, en Rusia, que comenzó este lunes en Moscú y se extenderá hasta el viernes 16, ámbito en el que el Instituto Nacional de Carnes (INAC) instaló un stand institucional de 9 m2, sosteniendo una presencia que ha sido constante en los últimos años, incluso cuando la Federación Rusa dejó de tener la relevancia como mercado que tuvo hasta hace unos 10 años.

No obstante, resaltó el INAC, es destacable el comercio de Uruguay hacia ese mercado, desde donde adquieren casi el 20% de las menudencias exportadas: son los principales importadores en tres menudencias específicas: hígado (92%), lengua (93%) y carne de cabeza (97%).

Las menudencias

En lo que va de 2021 Uruguay obtuvo por el total de las exportaciones cárnicas US$ 520,8 millones. En tercer lugar en el ranking aparece el subrubro menudencias, explicando ingreso acumulados por US$ 24,5 millones. En primer lugar y muy distanciado del resto está la carne bovina con US$ 412,3 millones y en segundo lugar la ovina con US$ 31,4 millones, apenas por encima de lo que han reportado las colocaciones de las menudencias. Fuente: INAC.

Considerando la emergencia sanitaria que por la pandemia de covid-19 hay a nivel mundial, este año no fue posible que una delegación viajara desde Uruguay para participar en la ProdExpo, pero en el stand los clientes pueden intercambiar consultas y respuestas con una empresa con representación local.

En el primer día de funcionamiento visitó el stand el staff de la Embajada de Uruguay en Moscú, que aporta su colaboración para las acciones mencionadas; estuvieron allí el asesor de Negocios Gustavo Piegas y Elena Desyatova.

Datos de ProdExpo

ProdExpo es la feria de alimentación y bebidas más grande del país euroasiático y se realiza en el Expocentre Fairgrounds de Moscú.

Este año se celebra su 28ª edición y se esperan más de 60 mil visitantes; muchos expositores aprovechan esta feria para presentar las novedades.

Anualmente, cerca de un 14% de nuevos productos de distintos expositores son presentados y lanzados en ProdExpo.

En cada edición atrae a miles de visitantes profesionales lo que provienen mayoritariamente de Rusia (un 64% es del Distrito Central Federal de Rusia, 25% de otras regiones del gigante Euroasiático y 11% de los países CIS (por sus siglas en ingles) y otras regiones de Rusia.

Uno de los sectores de la feria de alimentos y bebidas ProdExpo.