Indagarán si Fripur desvió fondos a empresa vinculada a la familia Fernández

El fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó la declaración en calidad de testigo de tres gerentes del área de Comisión de Créditos del Banco República (Brou) en el marco de las investigaciones sobre presuntas irregularidades en la concesión de préstamos a la extinta Fripur. Asimismo, Pacheco solicitó que declare en calidad de indagado el hijo de Máximo Fernández, exsocio y gerente general de la empresa, quien murió en 2016.

El caso se inició a partir de una denuncia del abogado Gustavo Salle presentada en 2016, pero las citaciones se demoraron porque la Justicia esperaba por el resultado de un informe elaborado por un equipo multidisciplinario, el cual fue entregado recién en marzo de 2019. Según consignó El País, el documento, que fue elaborado por dos contadoras, una de la Secretaría Nacional Antilavado y otra del Instituto Técnico Forense, concluyó que el banco siguió prestando dinero a Fripur a pesar de que el Directorio de la institución había resuelto no concederle más créditos, dada la precaria situación económica que atravesaba la firma.

Asimismo, se señala que algunos de esos créditos tenían una tasa de interés inferior a la que correspondía en función del nivel de riesgo con el que contaba la compañía, y que el banco desembolsó dinero sin que se haya completado la constitución de garantías.

Por otra parte, el informe señala que hubo desembolsos de dinero por parte del banco sin que se haya completado la constitución de garantías y que presuntamente parte del dinero prestado fue desviado a un parque eólico propiedad de la familia Fernández.

Este último punto es el que el fiscal del caso y el juez Pablo Benítez buscará dilucidar con la indagatoria al hijo de Máximo Fernández. Este hombre no tenía participación en Fripur, pero sí en el parque eólico (Kentilux). Con este interrogatorio los efectivos intentarán determinar si fondos de Fripur fueron desviados efectivamente al emprendimiento de energías renovables, a sabiendas de que la situación de la pesquera era crítica.

Fripur estaba en crisis desde el año 2007 tras una merma del entorno del 35% en las exportaciones. A pesar de eso, la empresa continuó recibiendo préstamos por parte del Brou, hasta que en julio de 2015 presentó concurso de acreedores y un mes después dejó de funcionar. En su planta trabajaban 960 personas.

Un estudio a cargo de Rueda Abadi Pereira, síndico designado por la Justicia, y que fue publicado por Búsqueda, señala que la empresa entre 2008 y 2014 tuvo un “exponencial aumento” de su pasivo, que pasó de US$ 23 millones a US$ 73,5 millones, al tiempo que su patrimonio pasó de US$ 67 millones a US$ 28 millones.

Para comprobar la existencia de posibles desvíos de dinero, la Justicia también cuenta con el detalle de los movimientos de las cuentas de Fripur entre el 1° de enero de 2010 hasta el 31 de diciembre de 2014. El resultado de ese estudio es tratado con reserva por los investigadores

Esta no es la primera vez que la firma de energía eólica y Fripur son vinculadas. En 2016 UTE solicitó al Juzgado de Concursos que considere a Kentilux como integrante del mismo grupo económico que Fripur, de modo de poder cobrarse las deudas que la pesquera mantenía con el ente. Sin embargo, esto fue desestimado por la Justicia.

Por otra parte, los gerentes del Brou que declararán en la Justicia son aquellos que integran el equipo que asesoró al Directorio a la hora de otorgar los préstamos a Fripur. Estas citaciones se producen luego de que a principios de junio declararan funcionarios del banco que negaron tener responsabilidad sobre el otorgamiento de préstamos y explicaron cómo era el funcionamiento de área de Comisión de Créditos.

Hasta el momento ya declaró en calidad de indagado Alberto Fernández, exsocio de la pesquera. En la indagatoria del 13 de junio dijo no estar al tanto sobre las condiciones en las que se otorgaron los préstamos, ya que esa era tarea de su hermano fallecido, y señaló que mientras esos asuntos eran tratados él viajaba alrededor del mundo buscando mercados para colocar sus productos.