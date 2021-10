Indarte & Cía vendió todos los toros de El Cerro en un remate "muy ágil"

En una venta que fue “muy ágil y con puja en todos los lotes”, Indarte & Cía colocó toda la oferta de la cabaña El Cerro, informó a El Observador Juan Pablo Gutiérrez, integrante del escritorio.

Este fue el quinto remate de la cabaña y se hizo en el establecimiento El Cerro, ubicado en Río Negro. Allí clientes y amigos de la cabaña acompañaron primero en una jornada técnica para conocer el rodeo y luego en la venta.

Desde el escritorio destacaron que el equipo quedó muy conforme con los valores obtenidos. “Son los valores del mercado, los promedios de la zafra, y este fue un remate muy ágil y rápido, que se hizo en una hora y media”, comentó Gutiérrez.

Los reproductores Senepol cotizaron, en promedio, US$ 3.400, los Senangus US$ 2.850 y los Angus colorado US$ 3.200. En total se vendieron 36 ejemplares.

Resultados de hoy de El Cerro. 100% vendido.



