Inés Sánchez de Revuelta, la periodista cubana estrella en Costa Rica que dirige el programa educativo de TV más longevo del mundo

"No hay nadie que no conozca a Doña Inés. ¡Es como patrimonio de Costa Rica!".

Esa fue la respuesta del taxista que me recogió tras entrevistar a Inés Sánchez de Revuelta en San José cuando, viendo el cariñoso saludo que se habían dedicado, le pregunté si conocía a esta presentadora cubana.

"Ella es más que una figura pública, es parte del país... un ícono", me contó Marvin Gerardo en su taxi. Así me dejó claro que aunque no la conociera personalmente, "doña Inés" es parte de la vida de varias generaciones de ticos gracias a sus décadas de trabajo en televisión.

No es una exageración. De hecho, el libro Guinness la reconoce con dos récords: el de su programa Teleclub como el espacio educativo de televisión más longevo de la historia, y el de ella misma como la conductora de un programa de este tipo con más años al aire: nada menos que 56.

Y la periodista deja claro que, a punto de cumplir 88 años este mes, no tiene intención de dejar de seguir renovando esos récords mientras pueda.

"Toda una institución"

Costa Rica, ese país al que Sánchez de Revuelta viajó desde Cuba en 1961 y en el que reconoce con voz entrecortada que se llegó a "acostar sin comer" durante los primeros tiempos —"yo llegué y me quería ir, todo el mundo lo sabe", confiesa— se acabó convirtiendo en su nuevo hogar tras encontrar sus primeros trabajos en radios y televisiones.

Inés Sánchez de Revuelta Sánchez de Revuelta empezó a trabajar en medios de comunicación costarricenses tras su llegada a Centroamérica en 1961.

"¡Qué linda Doña Inés! Ocupa un lugar muy especial en el corazón de los ticos". "Toda una institución, una gran señora de la televisión nacional". "¡Es digna de admirar!".

Estos son algunos de los comentarios que internautas dejaron en la cuenta de Instagram de BBC Mundo cuando publicamos una foto de Sánchez de Revuelta tras realizar la entrevista y que, junto a los casi 1.000 "me gusta" recibidos, dan una idea de su popularidad.

Pero ella, que reconoce no ser tan fan de las redes sociales, percibe más el cariño de la gente paseando por la calle.

Guinness World Records Doña Inés recibió en 2016 sus dos récords Guinness en una ceremonia a la que acudió la entonces presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla.

"Una vez salí de un supermercado chiquitico de noche y vi tres muchachitos de pantalón roto, camisa medio rara... qué sé yo. Vi que los tres se miraron y pensé: 'Ay Dios mío... me van a asaltar'. Pasé por su lado muerta de miedo y entonces... empezaron a tararear la sintonía de mi programa",recuerda riendo.

"Me reí y los abracé. ¿Te imaginas? Un récord Guinness es importante, pero hay cosas en la vida que no tienen valor y no alcanzaría para pagarlas", le dice a BBC Mundo.

"Por y para la familia"

Teleclub, ese programa cuya música de cabecera es conocida por medio país (también Marvin el taxista quiso silbarla para mí), nació el 8 de febrero de 1963 como un espacio "por y para la familia".

La estructura es sencilla, así como sus medios y el decorado en que se graban las cinco entregas semanales de este programa en el que Sánchez de Revuelta se responsabiliza de hasta el más mínimo detalle. "Yo lo vendo (a patrocinadores), lo produzco, lo dirijo… soy sola, soy 'la todo'", resume.

Inés Sánchez de Revuelta Teleclub celebró el año pasado sus 55 años en antena.

Sus contenidos van desde entrevistas hasta secciones con expertos sobre medicina, cocina, educación o gimnasia. En ellas, la audiencia puede aprender procesos básicos como tramitar su pensión, evitar los intereses de las tarjetas de crédito o realizar consultas sobre su salud a los especialistas.

"Esto en Costa Rica no existía hace años", afirma, a la vez que asegura que el programa ha sabido adaptarse al paso del tiempo abordando temas impensables hace décadas.

"Hablamos de eutanasia desde hace tiempo, lo cual a veces es un poco duro. O, hace 40 años, un doctor que teníamos habló de la prueba de Papanicolaou (citología vaginal), y hasta el Colegio de Médicos le llamó la atención. Pero seguimos hablando de ello porque era importante".

Inés Sánchez de Revuelta Algunas mujeres en Costa Rica aprendieron a coser con Teleclub, gracias a lo cual pudieron ganarse la vida.

La presentadora subraya cómo logran ayudar a muchas personas, por ejemplo a través de secciones como aquella de los primeros años del programa en la que enseñaban corte y confección.

"Hoy me llegan los hijos diciendo: 'Mi mamá ya murió, pero a mí me educó gracias a que aprendió a coser en su programa'. Son cosas que te van diciendo en la calle y que te ayudan a entender mejor hasta dónde pudimos llegar", comenta con orgullo la periodista.

Cumplir 56 años, eso sí, no ha sido fácil. En este tiempo, Teleclub ha pasado por la práctica totalidad de los canales de televisión en Costa Rica con un presupuesto cada vez menor. Y un infarto en 2002 le hizo a la periodista tener que retirarse temporalmente del programa.

"La gente joven ya la conoce menos porque el programa está ahora en un canal de menos audiencia, pero muchos saben quién es. Ella es muy conocida y usted la ve... y parece que está casi igual que hace años", me contó el taxista Marvin.

Humor sobre su edad

Doña Inés presume de sentido del humor durante toda la entrevista y sabe reírse de sí misma. También de quienes hacen constante referencia a su edad, algo que asegura importarle poco.

"Ella es la abuelita de todos los ticos... y además inmortal, la queremos", decía uno de los comentarios que nos hicieron llegar en Instagram.

En la línea de esta broma, la periodista no dudó incluso en protagonizar una campaña publicitaria de los restaurantes Taco Bell contra el uso de plásticos en sus locales. En ella se dejaba ver que doña Inés viviría más que cualquier persona que veía el anuncio.

https://twitter.com/tacobell_cr/status/1053344731776909312

"Fue como diciendo: 'Ustedes como viven con tanta droga, tanto licor y tanta locura, se van a morir ahorita... pero yo estoy saludable y quiero ver qué mundo me van a dejar a mí", rememora entre risas, a la vez que recuerda cuánto le costó tomar las fotos de la campaña porque necesitaban que se mantuviera seria.

"Nosotros vacilamos diciendo que doña Inés está como 'Chabelo' en México (el veterano actor Xavier López). Yo la veía en los 70 y todavía está ahí", me dijo Marvin antes de recordar entre carcajadas la participación de doña Inés en un conocido programa de humor hace años. En él, los comediantes le enseñaban "cómo hacer un puro de marihuana", me contó. "Y ella se apuntó y entró al vacilón sin dudar".

Mientras continúa recogiendo galardones como el Premio Mundial a la Excelencia Televisiva de la Unión Hispanomundial de Escritores o una condecoración del emperador de Japón, Sánchez de Revuelta dice que le queda poco por hacer en televisión, aunque no le importaría ponerse al frente de otro proyecto que fuera acorde con sus ideales.

Marcos González Sánchez de Revuelta llegó desde Cuba a Costa Rica en 1961, cuando tenía solo 20 años.

Reconoce que siempre quiso ser misionera, un objetivo que se complicó con la familia y la llegada de hijos y nietos. "Aunque ahora pienso que no hay ni que salir del país para ser misionera y ayudar a la gente".

La pregunta casi obligada, pero que no tiene reparo en responder por enésima vez, es saber si Doña Inés se plantea retirar de su trabajo en televisión algún día.

"Tengo salud, tengo ganas de trabajar, tengo muchas ideas que a veces pregunto por qué no me ayudan a hacerlas... Vamos a dejárselo todo a Jesús. Si mañana no estoy trabajando, perfecto; si me va mejor, de acuerdo también", concluye.

O como resume el taxista Marvin: "Los jóvenes ya están deseando tener cierta edad para irse a descansar. Pero ella no. No quiere descansar Doña Inés".

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívala para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=j5UTs94JcUE

https://www.youtube.com/watch?v=p0feN-ZbWgk

https://www.youtube.com/watch?v=iYjLPMie93k