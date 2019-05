INIA abrió llamado para financiar proyectos en tres sectores agropecuarios

Con algunos ejes de prioridad detectados y con un monto total disponible de US$ 1.000.000, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) lanzó un llamado para presentar propuestas de investigación e innovación que den solución a problemáticas en los rubros de avicultura, apicultura y suinos.

Dichos proyectos serán financiados a través del Fondo de Promoción de Tecnología Agropecuaria (FPTA).

El lanzamiento del llamado fue realizado el jueves 2 en Espacio Serratosa y contó con la presencia de José Luis Repetto, presidente de INIA; Enzo Benech, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca; y Alfredo Albín, Director del Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar.

En primer lugar, Repetto resaltó el camino recorrido.

“Los pasos fueron muy interesantes porque cuando tuvimos que fijar los temas, no lo hicimos desde una estación de INIA o desde un laboratorio, sino que llamamos a quienes nosotros consideramos representantes de los distintos sectores y discutimos con ellos para fijar un temario que fuera pertinente”, mencionó.

De igual forma destacó la positiva respuesta que se tuvo desde los tres sectores.

En tanto, opinó que el monto con el que se cuenta es "interesante” y entiende que posiblemente pueda captar “el interés de los investigadores”.

Por su parte, Albín señaló que los aspectos de sanidad, de contaminación y de soluciones a productos contaminantes de la producción, así como también aspectos de productividad, con la particularidad de cada sector, son donde se encuentran "las bases del llamado”.

Finalmente, Benech hizo referencia a que los productores de estas tres áreas son los que más han acudido a la ayuda del MGAP, pero son “los que menos respuestas les he podido dar”.

Desde su punto de vista, son rubros que tienen que ver con la producción familiar y el trabajo intensivo.

“Creo que tenemos un rezago como país, en toda la cadena. Y creo que esto no se resuelve comiendo más pollo todos los uruguayos (...) Si no salimos a competir un mundo globalizado, si no generamos espacios donde la rentabilidad sea en base a la productividad no tenemos futuro. Yo no lo veo”, dictaminó el ministro.

El llamado se orienta a instituciones nacionales o internacionales de investigación en asociación con empresas privadas, cooperativas, sociedades de fomento, proveedores de servicios, asociaciones, agroindustria, equipos técnicos y consultoras privadas.

El plazo para ingresar los perfiles de las propuestas se extiende hasta el domingo 26 de mayo en el sitio fpta.inia.org.uy.

Las principales problemáticas

Durante los meses de octubre y noviembre de 2018 el INIA realizó consultas y reuniones con los representantes de los sectores de producción avícola, apícola y de cerdos para identificar los problemas y las oportunidades más relevantes de cada uno.

En el caso de los suinos implica la calidad de insumos utilizado como alimentos; mapeo epidemiológico de diferentes enfermedades, con énfasis en el Síndrome respiratorio reproductivo (PRRS); co-innovación para el desarrollo de sistemas de producción de cerdos en predios familiares y manejo de efluentes.

La prioridad en la apicultura está en abordar la presencia de agroquímicos en la miel: caracterización y manejo con énfasis en glifosato; mejoramiento genético en abejas, complementos nutricionales para las abejas y control integrado en varroasis.

En tanto, en avicultura las temáticas primordiales son la gestión y la valorización de los residuos orgánicos; manual de buenas prácticas para accesos a otros mercados mas exigentes; salmonella; estudio de prevalencia de enfermedades infecciosas con impacto productivo; métodos rápidos para la caracterización de insumos para la ración y métodos alternativos de calefacción.

El proceso de selección será realizado en consulta con un Comité Técnico Asesor (CTA) especializado en cada temática e integrado por técnicos internos y externos del instituto, así como por representantes del sector productivo. Los proyectos tendrán una duración sugerida de tres años, no obstante en la medida que se justifique debidamente, podrán presentarse propuestas por plazos diferentes.