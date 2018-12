Intendencia de Florida no encontró responsables por caso del hombre que cobró sin trabajar

La Intendencia de Florida no encontró a "ningún funcionario en particular" al que se le pudiera atribuir responsabilidades por el caso de un hombre que llegó a ser director de Vialidad y que cobró durante aproximadamente tres años su sueldo sin ir a trabajar. Según la resolución a la que accedió El Observador y firmada por el intendente nacionalista Carlos Enciso, la investigación que se inició a la interna de la comuna en octubre de este año concluyó que el caso se trató de un "error sistemático no imputable a ningún funcionario".

La administración de Enciso iniciará acciones legales para que Luis Cabrera, que trabajó por más de 40 años en la Intendencia de Florida y se jubiló en marzo de este año, devuelva el dinero que cobró durante todo ese tiempo.

Sin embargo, como actualmente Cabrera no es funcionario y no está jubilado el documento aclara que no le cabe ningún tipo de sanción, aunque la situación será informada ante el Ministerio Público.

El exfuncionario dijo el 24 de octubre a El Observador que todos en el departamento estaban al tanto de su situación. Cabrera dijo vivir a tres cuadras de la Intendencia y explicó que en 2015, con la segunda administración de Enciso, fue sustituido por Leonardo Corujo como director de Vialidad. En ese momento, pasó a ser funcionario de oficios grado cinco, ya que su especialidad era el manejo de máquinas motoniveladoras en obras viales.

Como no compartió algunas ideas de las nuevas autoridades, Cabrera detalló que decidió dar un paso al costado pero que las autoridades de la comuna, para no dejarlo "tirado", le dijeron que se fuera "a la orden" para su casa. "Me mandaron a la orden a mi casa, que cuando ellos me precisaran me iban a venir a buscar", comentó recientemente y agregó que hasta el intendente Enciso estaba al tanto de su situación.

Según la investigación administrativa, Cabrera incurrió en "conductas contrarias a disposiciones constitucionales y estatutarias, violentando principios fundamentales y obligaciones que rigen a los funcionarios públicos". El documento aclara que el exdirector de Vialidad fue invitado a declarar en el marco de la investigación pero que nunca se presentó.

Por otra parte, la comuna adoptará las sugerencias de mejora que se le hicieron para controlar el presentismo de sus funcionarios.

El caso de Cabrera se destapó el pasado 8 de octubre cuando ediles del Frente Amplio denunciaron la situación. Dos días después, la administración de Enciso se vio obligada a iniciar una investigación administrativa.