Intendencia de Maldonado dará talleres de violencia de género para mujeres violentas

La Dirección General de Desarrollo e Integración Social de la Intendencia de Maldonado, a través de la Dirección de Género, dará talleres para mujeres que ejercen violencia hacia los varones, hijos, familiares o pares, informó La Diaria y confirmó El Observador con fuentes de la Intendencia.

Esas reuniones se darán los miércoles y viernes en La Casa de la Mujer en Maldonado Nuevo de 10 a 12:30.

La publicación de esos talleres causó polémica en la Intendencia de Maldonado que decidió bajar la noticia de su web y borrar los videos en donde la operadora social encargada del taller, Jeannete Perdomo, daba cifras de violencia que no tenía probadas estadísticamente.

En diálogo con La Diaria, Perdomo señaló que las estadísticas no eran oficiales sino que estaban basadas en el "te enteraste de" o "supiste quien". "¿Vos creés que todas las mujeres hablan donde tienen que hablar? ¿O que todos los hombres?", le dijo a la Diaria.

"Me cuestionan un porcentaje, olvidemos los porcentajes, porque las estadísticas van y vienen. Si no testeamos a la mujer real... Hay casos en donde se dice que se escuchan gritos al lado y está siendo maltratado el hombre y no se anima a hablar", agregó.

La necesidad del taller, según Perdomo, surge de "comentarios" que oyeron en la calle de pequeñas y grandes madres, que han sufrido la situación de estar separadas tanto de sus parejas como de sus hijos y como de sus padres en edad mayor, compañeros de trabajo y niños". "¿Qué está pasando por ese matriarcado, por esa mamá, por esa compañera, por esa señora? Y es que está ejerciendo violencia y la consecuencia es grave", agregó a La Diaria.

En la página web de la Intendencia se había publicado lo siguiente. “Un 60% de mujeres en nuestro país están siendo marcadas como violentas y un 30% de hombres, entre 25 y 45 años, se han suicidado a raíz de no animarse a denunciar la violencia”. Esa noticia fue borrada luego de comprobar que no eran oficiales, confirmaron a El Observador fuentes de la Intendencia.

Desde la Intendencia le aseguraron a El Observador que la convocatoria volverá a subirse a la página web en los próximos días.