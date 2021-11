Intendencia de Río Negro publicó en redes afiche en apoyo a la LUC por "exceso de entusiasmo"

La Intendencia de Río Negro publicó esta mañana en Facebook una fotografía de un aviso promocional en apoyo a la Ley de Urgente Consideración (LUC) y a la no derogación de los 135 artículos que pretenden derogar el Frente Amplio y diversas organizaciones sociales a través de un referéndum.

El video fue publicado por Marcelo Linale, director general de la intendencia, quien dijo que fue un "error" y lo atribuyó a un "exceso de entusiasmo". "#votonoderogar", decía el hashtag difundido en el posteo.

El caso fue dado a conocer por el diputado frenteamplista Enzo Malán Castro, de Soriano. "La Intendencia de Río Negro utiliza su página oficial para promover la campaña del voto del No. Absoluto rechazo a estas prácticas que utilizan las instituciones públicas como beneficio de un partido político", repudió el legislador.

La Intendencia de Río Negro utiliza su página oficial para promover la campaña del voto del NO. Absoluto rechazo a estas prácticas que utilizan las instituciones públicas como beneficio de un partido político. pic.twitter.com/Kd54ftpKDL — Enzo Malán Castro (@EnzoMalanCastro) November 4, 2021

Dos jerarcas de la comuna confirmaron a El Observador que la captura de pantalla divulgada en redes sociales es verídica, aunque se trató de una equivocación de un funcionario, según se excusaron.

Linale figuraba como uno de los administradores de las redes al momento de realizar la publicación. Fue así que subió por "error" un aviso a favor de la LUC en lugar de hacerlo en una página partidaria que también administra.

En diálogo con El Observador, el funcionario explicó que su intención era hacer esa misma publicación en un perfil identificado con el Partido Nacional.

"Lo coloqué yo. Estaba actualizando la página nuestra y, en vez de en la casa del partido, lo coloqué en la de la intendencia. Se me cambió eso que tiene Facebook de que son varias páginas y no estaba con mi usuario, sino con el de la intendencia, y lo publiqué ahí. Después me llamaron, me pasaron a gente del Frente diciéndome qué era eso y les digo 'no, no, fue un exceso de entusiasmo y me metí en una página que no era'. Fue un error", reconoció.

"Yo manejo varias cuentas. La de la intendencia, en realidad, no la manejo, pero estaba metido como administrador. No con mi usuario, sino con el de la intendencia, entonces hice esa publicación", agregó el funcionario.