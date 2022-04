Intendencias del FA estudian fraccionamiento de alimentos; Cambadu quiere llevar el tema al Congreso de Intendentes

Las pequeñas superficies y los almacenes de Canelones fueron habilitados a fraccionar una decena de alimentos en medio de la suba de precios que afecta a varios productos de consumo básico y “es muy probable” que la próxima semana eso empiece a ocurrir en Montevideo.

Así lo ve el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines del Uruguay (Cambadu), que acercó la semana pasada la propuesta a la Intendencia canaria y se llevó la firma de Yamandú Orsi; y espera lograr lo mismo luego de Semana Santa cuando formalicen una reunión ya pactada con las autoridades capitalinas. “Comulgan juntas, casi seguro que va a tomar la misma determinación”, señaló el presidente de la gremial Daniel Fernández.

Pero la iniciativa pensada para abaratar los costos y facilitar el acceso a ciertos elementos de la canasta básica también estará a estudio de la otra intendencia frenteamplista: la de Salto. Así lo informó a El Observador el propio jefe comunal Adrián Lima, que adelantó que el fraccionamiento de alimentos será uno de los temas que estarán sobre la mesa en una reunión la próxima semana.

El caso de aquel departamento del litoral tiene, sin embargo, algunas particularidades. A Salto, además de la inflación que trepó a 9,4% en marzo con un fuerte aporte del rubro alimenticio –fuera del rango meta y por encima de la expectativa de los analistas– se le suma su cercanía geográfica con un país como Argentina con un peso devaluado. Ese factor complica por demás las cosas a los pequeños comerciantes porque los deja en desventaja para competir.

En ese sentido, Lima subrayó que el análisis del fraccionamiento de alimentos es “una posibilidad” y “una salida más”, pero que de todos modos esto no será una solución definitiva a los problemas en el departamento, en caso de que efectivamente termine por aprobarse. Aun así, consideró que decisiones de estas características pueden ser “importantes para las economías familiares” para “alivianar el bolsillo de muchas familias uruguayas”, principalmente en los departamentos que están alejados de las fronteras.

El caso de Salto que analizará la medida los próximos días es un primer envión en la dirección que preveía Cambadu. Según dijo Fernández a El Observador, “por su propio peso” y “por decantación” sería “lógico” que los departamentos del interior se plegaran a la iniciativa si es que tienen, además del visto bueno de Canelones, el de Montevideo, completando la zona metropolitana donde se concentra una parte importante de la población.

El fraccionamiento de los productos permitiría ese formato de venta en pequeños locales –algo que hasta ahora solo está habilitado para las grandes superficies y bajo ciertas condiciones bromatológicas–; mientras que a los clientes les posibilitaría acceder a una menor cantidad de un producto en caso de necesidad.

Si bien es cierto que en la práctica muchos almacenes venden a granel, las autoridades pueden multarlos si no tienen habilitación, algo que con esta resolución no podrían hacer por un período de tiempo que, en el caso de Canelones, fue acordado para 180 días.

La iniciativa pensada solamente para aquellos alimentos no perecederos llega en medio de un tironeo político en torno a propuestas para contener el aumento de los costos en los principales productos y también en un escenario donde se registró, durante el primer trimestre, una caída del 3% del consumo en supermercados y autoservicios de Uruguay, según un relevamiento de Radar Scanntech. El informe también refleja un descenso en el volumen de ventas de 6% en comparación con el mismo período del año anterior.

Congreso de intendentes

Más allá de los acercamientos puntuales, la expectativa de Cambadu es que el tema se analice en la órbita del Congreso de Intendentes y esperarán un acercamiento de los jerarcas departamentales luego de Semana Santa. En caso de que no haya contactos de los intendentes, la gremial de almaceneros solicitará una reunión para que el tema sea tratado por ese organismo.

Consultado por El Observador, el actual presidente del congreso e intendente de Florida, Guillermo López, subrayó que estarán “encantados” de recibir cualquier planteo y que si alguno de estos se presenta en los próximos días el tema podría discutirse ya en la siguiente reunión, pactada para el jueves que viene.

Si la propuesta no ingresa a la mesa a través de Cambadu, que esperará el acercamiento a la gremial de parte de los intendentes, los propios jefes comunales podrán solicitar que se incluya la discusión del tema en el orden del día del Congreso. “En los temas coyunturales hay que ser expeditivos y si se menciona lo analizaremos sin mucha burocracia”, explicó López acerca del proceso por el que se puede llegar a analizar el asunto la semana que viene. A título personal, el presidente del órgano que reúne a los 19 intendentes dijo que ve “coherente” el planteo de habilitar el fraccionamiento y que, si es por un tiempo adecuado, no ve “inconveniente” en posibilitarlo.

En cualquier caso, cada intendencia tendrá la autonomía de decidir si finalmente aplica o no una misma resolución, pero López explicó que al menos una conversación en el Congreso servirá para “fijar posiciones comunes a problemas comunes” de manera de “apoyarnos unos a otros”. En ese sentido, insistió que en la reunión de las autoridades se pueden lograr “algunos avances”, algo que también espera Lima.

Según el intendente frenteamplista, es “natural” y “entendible” que sean las intendencias de izquierda las que tomen la posta en la discusión de estos asuntos porque “no debe ser sencillo” para un jerarca del Partido Nacional o del Partido Colorado admitir “que hay sectores de la población que con el aumento de los precios se vieron afectados”. Lima opinó que eso podría leerse a la interna de la coalición como una “crítica al gobierno” por lo que es “razonable” que los primeros pasos se den desde el Frente Amplio.

Otras posturas

Varios de los intendentes del Partido Nacional que fueron consultados por El Observador aseguraron no estar "demasiado al tanto" de la propuesta que se aprobó en Canelones y que espera concretar avances en Montevideo. La justificación fue la caída de la actividad debido a la Semana Santa, que también redujo el movimiento en las distintas oficinas departamentales.



Si bien algunos prevén analizar el tema la semana que viene al retornar del parate (como en el caso del intendente Omar Lafluf de Río Negro), otros consideran que hay que avanzar en otras direcciones. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, dijo a El Observador que él es partidario de "ir desgravando tributariamente" y de apostar "a mejorar la importación de algunos alimentos para bajar los precios". Por su parte, el intendente de Artigas, Pablo Caram, dijo que la propuesta de Cambadu "no es nueva" porque al norte del país "siempre se fraccionaron los alimentos" y "eso no está previsto que cambie".



De todos modos, los jerarcas del Partido Nacional tendrán un encuentro informal a comienzos de la semana próxima y es probable que el tema se converse, según dijeron a El Observador dirigentes de esa colectividad.