Intendente de Cerro Largo da marcha atrás en millonaria inversión por problemas entre privados

El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, decidió dar marcha atrás con la aprobación de una inversión inmobiliaria millonaria que iba a comenzar en el primer trimestre de 2019 para la construcción de mil viviendas, un centro comercial, una nueva terminal de ómnibus y espacios de uso público como canchas de fútbol. Según se anunció el proyecto "Parque del Este" se haría en el predio de la antigua Cooperativa Lechera de Melo (Coleme), propiedad de la intendencia y supondría una inversión de US$ 120 millones.

Si bien la obra contaba con la aprobación de la Junta Departamental de Cerro Largo y con el visto bueno del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), diferencias internas entre la sociedad que llevaría adelante el proyecto lo hicieron caer. El decreto 43 de 2017 de la junta entregaba en comodato por cinco años el predio a Delnury SA, y a los españoles Juan Manuel Fraile Domínguez y Antonio Manuel Rivera Manso, con opción de posterior enajenación.

Sin embargo, un tercer socio de Delnury SA, que es el uruguayo Hugo González Sacco y quien acercó a los españoles a la Intendencia de Cerro Largo, se negó a firmar el contrato. Este socio presentó una carta ante la comuna en la que alegó que pidió "aportes" a los inversionistas españoles para instalar una oficina y se lo negaron. Además los acusó de incumplir con exigencias de los bancos, con el pago de honorarios, y denunció que lo intimaron a abandonar la sociedad, entre otras causas.

Botana dijo a El Observador que este viernes 7 envió a la Junta Departamental el proyecto de decreto que deroga la resolución por la que se había aprobado la inversión. "A esta altura yo no resuelvo nada que sea a futuro sin los ediles", afirmó para explicar que consultó con la junta, incluida la bancada del Frente Amplio.

El abogado Alberto Sanes, representante de los inversores españoles, dijo a El Observador que entienden que legalmente la intendencia debe firmar porque los inversores españoles "tienen un derecho adquirido y no pueden ser desplazados". "Ellos son los que tienen el dinero y la idoneidad técnica, más allá de las diferencias que puedan tener con el socio uruguayo".

Sanes explicó que al tratarse de "una sociedad de hecho" si la mayoría de sus integrantes están de acuerdo se debe firmar. "No hay razón para que una situación accesoria impida a la ciudadanía de una obra de esta naturaleza", que implica viviendas, un shopping y la terminal de ómnibus.

Sin embargo, Botana no está de acuerdo. “No es un tema de lo que nosotros entendamos. Ellos tienen que presentarse como deben. Son tres socios. Yo no soy el culpable de que ellos no se entiendan”, dijo el intendente. Agregó que teme que el que no firma les haga un juicio si lo dejan afuera.

“Es un precioso proyecto para la ciudad de Melo, valorizaría la zona, crecería en valor pero estas cosas van más allá de lo que parezca”, dijo.

Consultado sobre si se hará una licitación, ya que en el anterior proceso se hizo por designación directa, Botana dijo que se diseñará “una fórmula con elementos objetivos para que los interesados hagan llegar su propuesta, y luego se podrá licitar el proyecto”.