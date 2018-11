Intendente de Rocha: "Pepe tiene que estar entre las opciones de la interna"

Pese a que la interna dentro del Frente Amplio (FA) parece estar cerrada con las precandidaturas de Óscar Andrade, Mario Bergara, Carolina Cosse y Daniel Martínez, para el intendente de Rocha, Aníbal Pereyra, es necesario que el expresidente José Mujica esté en la oferta del oficialismo para las elecciones internas.

El integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP), agrupación que lidera Mujica, dijo a El Observador que "la gente" reclama que el expresidente sea candidato. "Sigo pensando que sigue siendo -para gran parte del pueblo uruguayo- una propuesta por la que la gente quiere optar", defendió Pereyra, uno de los impulsores más fuertes de la candidatura del exmandatario.

Aunque el intendente dijo que respeta la decisión que tomó Mujica, él sigue pensando igual que en diciembre de 2017, cuando en una entrevista con el diario La República pidió que el expresidente sea candidato.

Pese a que reconoce que la renovación a la interna del FA es necesaria, Pereyra sostuvo que mientras "fenómenos" como Mujica estén vivos, la regeneración dentro del oficialismo está "bravísima". "Pepe sigue militando y la gente lo sigue viendo en las recorridas por el interior. Y va a seguir militando por lo que él piensa. Mientras siga haciendo eso, la gente lo va a entender como candidato", afirmó.

En tanto, el intendente de Rocha aseguró que apuesta un "cordero ensillado" a que el expresidente Julio María Sanguinetti lanzará su candidatura en marzo. "Sanguinetti va. Juego un cordero ensillado, como dicen en la campaña", manifestó y agregó que el político le va a dar cinco puntos más al Partido Colorado, como marcan las últimas encuestas. Sanguinetti tiene 82 años, uno menos que Mujica.

"El FA no se debería dar el lujo de que Pepe no esté entre las opciones", precisó Pereyra. Consultado sobre la posibilidad de que exista más riesgo de que el FA pierda las elecciones con la ausencia de Mujica, Pereyra respondió: "No sé si tiene más riesgo. Pero que da un 'changüí', sí".

Pereyra explicó que, según los estatutos, Mujica tendría plazo hasta el 1 y 2 de diciembre, cuando el FA celebrará un congreso para proclamar de forma definitiva a los candidatos que competirán en las próximas elecciones internas.