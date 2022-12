Interna del FA: socialistas y otros sectores cuestionaron decisión de ir a la comisión de Heber por seguridad

El Partido Socialista, la lista 711 y Casa Grande marcaron ante la Mesa Política del Frente Amplio sus discrepancias con que la coalición de izquierda participara en la convocatoria del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, a los partidos políticos para generar un plan de seguridad. La oposición definió el lunes asistir a ese ámbito y que sería el sociólogo Gustavo Leal, exdirector de Convivencia en la gestión de Eduardo Bonomi, quien los represente.

"Pensamos que con un ministro del Interior al que le pedimos la renuncia hace una semana, y en un ministerio en el que no se asumen errores de ningún tipo, no se tendría por qué participar", dijo a El Observador la dirigente socialista Daniela Brandon, que representa a la colectividad de Emilio Frugoni ante la Mesa.

"También hay diferentes miradas en la interna de la fuerza política que no están discutidas ni saldadas, y no parece bueno enviar un compañero (Gustavo Leal) sin tener una línea única en la seguridad", sostuvo Brandon. La delegada socialista remarcó que tuvieron "diferencias bastante obvias con las políticas de seguridad en los gobiernos del Frente Amplio".

La postura de algunos sectores más críticos con el rumbo de Bonomi no pasa por alto que Leal fue uno de los exponentes de esa administración, una discusión que ya estuvo presente cuando el candidato Daniel Martínez anunció en 2019 que el sociólogo sería su ministro del Interior en caso de imponerse en las urnas.

Los delegados Fabiana Goyeneche (Casa Grande) y Carlos Alejandro (Compromiso Frenteamplista) también discreparon el lunes con la decisión cocinada horas antes en el Secretariado Ejecutivo. "El gobierno jamás respondió a nada de los planteos que estamos haciendo desde el 2020, ya desde el período de Javier Miranda en el FA", confirmó Alejandro a El Observador, aunque aclaró que no analizan el tema "en tono hinchada de fútbol".

"El gobierno tiene todas las herramientas que pidió tener, decían que la LUC era prácticamente la que resolvería la seguridad", continuó el dirigente de la 711. "Por otro lado, esto no es un tema que solo deba resolver el espectro político, la sociedad tiene que sentarse a discutir, esto trasciende un ámbito que sea entre cuatro paredes. El otro problema es que si a partir de este diálogo no se resuelven los problemas, vamos a estar metidos en una gestión que no es la nuestra", dijo Carlos Alejandro.

La diputada Ana Olivera, en representación del Partido Comunista, también marcó matices y puso en tela de juicio el trasfondo de la convocatoria de Heber, según supo El Observador.

Pese a sus cuestionamientos al discurso de Heber –que por un lado convocó al Frente y por otro cargó sus dardos contra sus gestiones– la coalición de izquierda definió estar en el ámbito que coordina Diego Sanjurjo, en caso de volver a ser convocado. El presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, había reclamado en más de una ocasión al oficialismo que la oposición fuera consultada para profundizar en una política de seguridad.