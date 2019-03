Internet móvil en Uruguay: cuántos se conectan desde el celular y los que quedan afuera

El informe anual Mobile Economy (Economía móvil) que publica todos los años la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones (GSMA) –organizadores del Congreso Mundial de Móviles que se realizó en Barcelona a finales de febrero pasado- reveló que 5.100 millones de personas en todo el mundo –aproximadamente el 67% de la población mundial- utilizaron una línea móvil en 2018. Mil millones más que hace cinco años.

El estudio pronostica que en 2025 habrá 5.800 millones de usuarios de celulares y una cuarta parte de ellos provendrá de la India.

En América Latina y el Caribe hay dos tercios del total de la población que utilizaron servicios móviles. Según el informe, dentro de siete años el número de personas aumentará de 436 millones a 517 millones en esa región del planeta.

Conectividad uruguaya

El informe señala que Uruguay ocupa el cuarto puesto de los países con mayor conectividad a nivel global. Canadá es el que tiene el mejor índice y por debajo de Uruguay se ubica Chile.

El 60% de los uruguayos tiene un servicio móvil y se conecta a internet, el 35% tiene un servicio móvil y no se conecta y el 5% no tiene servicio móvil y no se conecta.

Según el informe, en América Latina es más caro suscribirse a un servicio móvil y adquirir un teléfono inteligente. Por un giga de conexión a internet en Latinoamérica, se debe destinar el 5% de los ingresos, mientras que en Europa y América del Norte se destina el 1%.

Los números de Uruguay

“La adopción de teléfonos inteligentes sigue siendo muy fuerte en toda la región y se estima que se acelerará en los mercados clave, incluyendo Chile, Colombia, Argentina y Perú” dice el estudio. Y, según los números, Uruguay seguirá esa tendencia: en 2017 el 55% de los uruguayos tenía un teléfono inteligente y el número va a ascender a 80% para 2025.

En cuanto a la conexión 4G, la Asociación de Operadores de Telecomunicaciones adelanta que Uruguay pasará del 44% de las conexiones con esa tecnología al 76% en los próximos seis años.

El 83% de los uruguayos está suscrito a un servicio de telefonía móvil. Según el estudio, junto con Chile y Argentina, Uruguay “está cerca de la saturación del mercado abordable total” por el poco margen de población que no tiene estos servicios. Para GSMA, en 2025 el número de uruguayos que tendrán servicios móviles será el 86%.