Interpelación del agua: una discusión entre la herencia maldita y el no "hacerse cargo"

"Ahora, lamentablemente, lo que hay es Antel Arena y no hay agua para los montevideanos", lanzó el senador nacionalista Sergio Botana, designado por la bancada del Partido Nacional para defender al gobierno durante la interpelación a los ministros de Ambiente y Salud Pública, y a la cúpula de OSE, por el aumento de la salinidad en el agua.

La frenteamplista Silvia Nane –titular de la banca tras la renuncia de Carolina Cosse para asumir en la intendencia– esbozó una sonrisa de incredulidad desde la bancada de enfrente. La intendenta pidió horas más tarde en rueda de prensa que a la millonaria obra de la telefónica estatal durante el último gobierno "no la pongan más de pretexto", realzando en cambio su voluntad de "colaborar".

"¡Háganse cargo!", le gritó desde su banca el senador del MPP, Daniel Caggiani. La vicepresidenta Beatriz Argimón tuvo que pedir orden en la sala. Desde abajo, el subsecretario de Salud Pública, José Luis Satdjián, volteó para levantar las cejas en un gesto de complicidad con su correligionario Botana: "Muy bien", gesticuló con una sonrisa.

El senador del MPP, Alejandro Sánchez, tomaría después la palabra para reprochar a los nacionalistas: "Van cuatro años en el gobierno y le siguen echando culpas a otros. Con ese discurso van a perder las elecciones. La inventiva de los legisladores para encontrar un charco de agua para salpicar me parece lamentable". El dirigente también reclamó que en las cuatro reuniones mensuales del directorio de OSE nunca se haya ocurrido pedirle a la ministra Azucena Arbeleche o al presidente Luis Lacalle Pou "más cuadrillas".

Al abrir la interpelación, el senador de la Vertiente Artiguista y miembro interpelante, Enrique Rubio, apuntó contra las autoridades por el hecho de que a la salida de las campañas de advertencia por la sequía en el verano, el mensaje que desde el gobierno "se formó en la opinión pública uruguaya fue de normalidad". "Hubo diez semanas seguidas de silencio, hasta las medidas del 26 de abril", propinó el experimentado dirigente.

Federico Gutiérrez

Interpelación del Frente Amplio a autoridades del gobierno por aumento de la salinidad en el agua

En un momento de la tarde el presidente de OSE, Raúl Montero, apuntaría que recibió el organismo en este período con US$ 400 millones de deuda: "Tengo una larga vida en OSE y valoro la distribución del agua y en vano no hay enfermedades de transmisión hidríca, pero de todos los millones que se invirtieron no hay un peso para mitigar lo que estamos sufriendo ahora", sostuvo en sala.

Al rato, el senador de Ciudadanos y exministro de Ambiente, defendió el buque insignia que él mismo apuntaló: el proyecto Neptuno, con una toma de agua sobre Arazatí, a la que el oficialismo defiende como fuente inagotable, contrario a la cuenca del Santa Lucía. "Arazatí es un proyecto de este gobierno porque se hizo cargo de las cosas. Y es verdad que puede ser que no sea un modelo de negocios ideal. Pero se recibió el país con cinco puntos de déficit", afirmó.

En su intervención, que de alguna manera apaciguó un ambiente que en los últimos diez minutos se había caldeado –ante la disertación de Botana y los gritos que bajaron de las barras desde la Federación de Funcionarios de OSE (Ffose), lo que valió que fueran desalojados– Adrián Peña reconoció que "quizás para la tribuna el agua sea prioridad y para las decisiones no".

El senador colorado aseguró que el proyecto Casupá –una represa sobre Florida para la que el segundo gobierno de Tabaré Vázquez había dejado aprobada una línea de crédito y un proyecto ejecutivo– suponía invertir US$ 100 millones "para al año darnos cuenta que no funcionaba". "Significaba poner toda la plata en el mismo río (Santa Lucía), en la misma cuenca comprometida".

Su sucesor, Robert Bouvier, había abundado sobre ese punto, alegando que en el "escenario ideal" la obra recién se hubiera culminado "a mediados de 2024", por lo que quedaría "despejada la duda de si Casupá sería solución para el déficit hídrico". El jerarca aclaró no obstante que "el hecho de que se detuviera Casupá no determina que sea definitiva", indicando que una nueva toma en el Río de la Plata es tan solo el camino priorizado.

Fue allí que el senador Sánchez, del MPP, declaró que las fechas manejadas son "de alguna manera el reconocimiento del fracaso de una gestión, por lo que al final del '24 nos vamos a quedar sin una obra importante que podríamos tener".

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, volvió a marcar perfil respecto a los bloques oficialista y opositor. "Es una demostración más de que el sistema político se maneja con las luces cortas, cuando el agua la tenemos al cuello", criticó. "Es una oportunidad para que tomemos este tema con la debida antelación y en clave de país, no de echarnos culpas", agregó.

Las comparaciones de Rando

En una extensa disertación en que mostró con una cronología cómo todo el proceso fue conversado con OSE desde un inicio y que el aumento de la salinidad en el agua solo empezó a superar los máximos permitidos a partir de fines de abril –aunque sin conllevar riesgo para la salud–, la ministra de Salud Pública, Karina Rando, explicó el alcande de los nuevos valores de sodio en el agua de la canilla.

MSP

La tabla que presentó el MSP

La cartera indicó que la cantidad de sodio en 100 gramos de papas chips es la equivalente a siete vasos de agua de la canilla, con la nueva concentración de hasta 880 mg/l de sodio, propiciada por la necesidad de tomar un agua con mayor salinidad desde Aguas Corrientes para compensar la falta del recurso en Paso Severino y Santa Lucía Grande.

La jerarca estableció que los rangos normativos del MSP se basan en "umbrales sensoriales" pero no "en el efecto sobre la salud". En línea con la argumentación de OSE, Rando apuntó que con este camino "se prefiere que el agua aumente su salinidad de forma moderada a que tenga riesgo bacteriológico".

¿Por qué? De acuerdo a Raúl Montero, la experiencia internacional indica que con los cortes programados de agua muestra que hay "países desarrollados que tuvieron miles de internados por diarrea y que causó muertes". Eso se debe a que tener presiones cero dentro de la red –en caso de cerrar la llave–"puede ser fuente de ingreso de cuerpos extraños, de bacterias, de virus al interior". "Cuando uno tiene un suministro de agua potable intenta disminuir los riesgos bacteriológicos. Si se dan, son agudos y generalizados", concluyó.

Al final de la jornada, la oposición pidió la destitución del presidente de OSE, Raúl Montero, y de la vicepresidenta, Susana Montaner. El oficialismo respaldó al gobierno.