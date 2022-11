Inventó el teléfono móvil, fue furor, desapareció del mercado y ahora pisa con fuerza en su regreso a Uruguay: la vuelta de Motorola

Con 40 mil licencias, Motorola es la empresa de tecnología con más patentes del mundo. La pantalla táctil es una de ellas. Si bien la empresa la inventó en el cambio de siglo, en ese momento las operadoras le decían “la gente quiere botones” y lo descartaron. Siete años después, (con la llegada del iPhone), los botones en los teléfonos móviles serían la excepción y no la regla.

Ejemplos como este hicieron que Motorola se separara del consumidor y perdiera su liderazgo. Ahora, tras ser adquirida por Google y luego por Lenovo, Motorola volvió por la revancha y, a un año de su retorno, crece en Uruguay.

En entrevista con Café & Negocios, Germán Greco, director ejecutivo y gerente general de Motorola Mobility para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia, habló del desarrollo de la marca en el país y de sus próximos lanzamientos.

¿Cómo se encuentra el mercado de smartphones en Uruguay?

El mercado uruguayo es muy exigente con la tecnología. Es un mercado muy avanzado, de hecho, Antel fue de los primeros que anunció 5G en toda la región, y estuvo un paso adelante incluso que otros países en Latinoamérica; eso está acorde al tipo de tecnología móvil que se compra en Uruguay. Comparamos los primeros tres trimestres año contra año, y el mercado uruguayo creció más de 15% en la compra y el ingreso de productos al país asociado con una renovación constante. Año contra año, en estos nueve meses crecimos 65%, nuestro desembarco está provocando sus resultados. Empezamos con un market share (cuota del mercado) muy chiquito, de 6%, y ya estamos cerca de 10%. En Latinoamérica, Motorola es número dos con 21% de mercado. En Brasil, tenemos 30% de share y en Argentina el 40%. Estamos creciendo en toda Latinoamérica y, en especial, empezamos a participar nuevamente en gama alta, y en ese segmento pasamos de 5% a 7%, con un lanzamiento muy reciente, mientras que la semana próxima estamos lanzando dos nuevos productos.

Cada vez más marcas se disputan el mercado local. ¿Está saturado?

Al contrario, creo que la competencia es muy buena. Genera que haya movimiento de precios, agresividad, y obviamente este es un mercado muy competitivo; eso a la larga es bueno, provoca que el consumidor sea el que elija y no las marcas que impongan. Nuestro leit motiv es democratizar la innovación y la tecnología, creemos que tenemos un portafolio muy sólido con features (características) muy buenos y precios muy justos; todo esto hace un combo perfecto. Es cierto que estuvimos mucho tiempo fuera de Uruguay. Hace un año que empezamos a estar más focalizados, y todo lleva un proceso, no es de un día para el otro. Por ejemplo, en Argentina tenemos 40 de share, pero hace cinco años teníamos ocho. Ahora, haber crecido de 6% a 9% (de la cuota de mercado) en Uruguay quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Por algo somos el número dos de Latinoamérica y el tres en Estados Unidos. Hay mucho para hacer y hay que seguir acercándose al consumidor, aunque es un proceso largo. Pero la competencia es buena, y para el uruguayo significa acceder a mejor tecnología a menor precio.

Motorola tuvo una época de liderazgo indiscutido que luego se desvaneció. ¿Qué pasó?

Entré en Motorola justo en el 2004, cuando se lanzó el V3, que fue justamente un furor impresionante. Fueron tres o cuatro años. La empresa se basó tanto en ese producto que innovó poco, y en la tecnología hay que innovar todo el tiempo. Lo otro que sucedió fue que innovábamos en cosas que creíamos que eran el futuro, pero lo eran para dentro de tres o cinco años, no en ese momento. Cuando salía, la gente no lo adoptaba. El secreto es que se reduzca la brecha que puede existir entre la idea fantástica y el consumidor que quiera utilizarla; porque, si no, el ingeniero desarrolla algo fantástico, pero para ingenieros, no para consumidores. Eso es lo que nos pasó entre el 2001 y el 2005. Hubo una serie de desarrollos impresionantes. Motorola es la empresa de tecnología con más patentes del mundo, con más de 40 mil patentes, entre ellos, el touch screen (pantalla táctil), lo inventó Motorola en el 2000, pero no funcionó. Las operadoras decían: “La gente quiere botones” y lo descartaron. Y en el 2007, iPhone lanza un teléfono con touch screen y todo el mundo se volvió loco, porque se había achicado esa brecha. Cosas como esa nos pasaron muchas. Perdimos un poco el foco y también había un gran tema con el sistema operativo, estábamos con todos, pero con ninguno y eso nos hizo perder un poco el foco. Por suerte, en 2012 Motorola paso a ser parte de Google y eso hizo que dejáramos de preocuparnos por los ingresos para pensar más en innovación, En ese momento teníamos quince teléfonos y pasamos a tener tres, pero tres bien hechos, y ahí nos refundamos. Otras marcas se quedaron por el camino.

¿Qué lecciones aprendieron?

Que no hay que dejar de innovar. También con Google aprendimos a escuchar al consumidor y a hacer cosas que le simplifiquen la vida. En 2015 pasamos a ser parte de Lenovo también, y eso nos ayudó más con la parte de supply chain (cadena de suministro), porque Lenovo es número uno en el mundo en PC, y aprendimos las mejores prácticas en cómo hacer el teléfono, transportarlo y fabricarlo. Sin dudas, en Uruguay vamos a seguir creciendo porque escuchamos al consumidor.

Sus próximos lanzamientos serán en el segmento prémium, ¿hay demanda de ellos en Uruguay?

Sí, el mercado prémium en Uruguay creció 30% en el último año. Tenemos la idea de seguir creciendo a paso firme, tranquilos, y siempre pensando en el consumidor, democratizando tecnología y trayendo calidad superior con precios más accesibles que la competencia. En este sentido, los productos prémium que vamos a lanzar son muy buenos y tienen lo mejor del momento en procesador y cámara, pero también en diseño (ver recuadro).

¿Se ha potenciado el crecimiento de las ventas a raíz de la portabilidad numérica?

El intercambio entre las operadoras es muy chiquito, eso pasa en todos lados. El consumidor es el que decide moverse, está más pensado para ellos que en el negocio de las operadoras o el nuestro, pero sí trae cierto movimiento o promociones que generan nuevas ventas.

¿Cómo viene Uruguay en cuanto al desarrollo del 5G?

Mundialmente fuimos los primeros en lanzar un teléfono 5G en Estados Unidos. Hoy para nosotros el 5G representa el 36% de las ventas mundiales. En Uruguay ya estamos entregando cinco modelos de 5G porque hay cierto rango de precio que no se hace con otra tecnología. Cuando se activen las redes y se levante la solución 5G, nuestros teléfonos van a soportarlo. En este año, el 40% de los teléfonos que tenemos en Uruguay son 5G y los dos nuevos lanzamientos también lo son. Ahora el gobierno uruguayo tiene que licitar. Brasil lo lanzó con una operadora, México también, es muy inminente. La idea, por lo que tengo entendido con las operadoras, es también estar al ritmo de estos países. Lo bueno es que gran parte de los productos ya van a tener la capacidad.

Innovadores y a la moda

Motorola Edge 30 Fusion y Motorola Edge 30 Neo son los nuevos integrantes de la familia Motorola en Uruguay. “Los lanzamos en simultáneo en Buenos Aires y en Milán. Se eligió Milán porque nos asociamos con Pantone, los expertos en color a nivel mundial y además generan tendencia con el color del año que se refleja en la moda, automotrices y ahora en nosotros”, apuntó Greco. El gerente aseguró que además de involucrar tecnología de punta, se busca traer innovación con colores diferentes y atándose a la vanguardia.

“De hecho, el Neo que estamos trayendo a Uruguay está en negro pero también en Very Peri, que es el color del año 2022”, apuntó Greco. Este teléfono incluye una pantalla de 6,28 pulgadas, un diseño delgado y elegante.

El Edge 30 Fusión es un producto prémium, “con pantalla curva y acabado metálico”, destacó Greco. El dispositivo cuenta con una cámara principal de alta resolución de 50MP, una pantalla FHD+ de 6,55 pulgadas sin bordes y altavoces estéreo.

En la misma línea, Motorola se alió con la compañía de fragancias y sabores Firmenich para crear la fragancia exclusiva que envuelve el embalaje de estos lanzamientos.