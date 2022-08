Investigaciones apuntan a que Marset está en Mozambique o Sudáfrica

Sebastián Enrique Marset Cabrera pisó Asunción por última vez el 7 de junio de 2021 cuando voló –vía San Pablo y acompañado por su esposa y sus dos hijos– rumbo a Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Llevaba un pasaporte paraguayo apócrifo con el que no tuvo problemas para ingresar, y conocía el país porque en abril había pasado cinco días en Dubái junto a sus socios –el uruguayo Federico Ezequiel Santoro Vasallo, Alberto Koube y José Estigarribia– en un viaje en el que "buscaron abrirle puertas" a los competidores de artes marciales mixtas (MMA) guaraníes, según publicó Estigarribia en sus redes sociales. Esta disciplina deportiva fue una de las últimas en las que incursionó Marset para intentar blanquear el dinero que recibía proveniente de los cargamentos de cocaína que enviaba a Europa.

Si bien la familia declaró en Migraciones que viajaba por turismo, Marset no volvió a Paraguay y se quedó durante varios meses en una lujosa residencia en las icónicas islas palmeras, al menos según lo que le declaró a Fiorella Prado, la cónsul uruguaya que le fue a tomar los datos a la cárcel para tramitarle el pasaporte.

A partir de información telemática compartida por investigadores europeos, la fiscalía paraguaya sostiene que el narcotraficante uruguayo decidió radicarse en EAU al sospechar –a partir de contactos con Miguel Insfran (otro de sus socios)– que todos estaban siendo investigados en Paraguay.

Pese a que era apócrifo, durante un par de meses el pasaporte paraguayo permitió a Marset moverse por el mundo. Entre el 3 y el 7 de setiembre viajó a Turquía y luego voló a Francia aunque su plan era viajar a Grecia, donde pocos días después iba a terminar de concretar un negocio de venta de cuatro jugadores del Rubio Ñu al Trikala.

El negocio se hizo –una persona llamada Alan pudo ingresar a Grecia– pero el viaje de Marset se frustró por “no tener residencia”, según le contó a Estigarribia tres días después de su detención, según figura en las conversaciones interceptadas por la fiscalía.

En los mostradores de la aerolínea Emirates, Marset discutió con el personal durante la revisión de su pasaporte. Eso hizo saltar las sospechas de los funcionarios, que mandaron a analizar los documentos y lo terminaron enviando a prisión.

Pasó por dos cárceles en Emiratos Árabes Unidos durante los cuatro meses en que estuvo en prisión. En la primera permaneció unos días mientras que en la segunda estuvo hasta enero de 2022, fecha en la que salió en libertad, en parte porque había argumentado que Uruguay –su país natal– le había otorgado un pasaporte.

Como sabía que lo estaban investigando en Paraguay y presumía que también era requerido en Uruguay, decidió no retornar a América del Sur.

Quienes siguen sus pasos no saben a ciencia cierta dónde está. La policía uruguaya –a partir de trabajos de investigación– sospecha que se radicó en Sudáfrica, mientras que en la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico de Paraguay creen que está en Mozambique, según confirmó El Observador con fuentes de ambos países. Mozambique y Sudáfrica comparten casi 500 kilómetros de frontera terrestre en África austral.

Última Hora

El narco se fue de Paraguay en junio de 2021

Sobre Marset pesa una alerta roja y una orden de captura emitida por Interpol desde el 7 de marzo. A las investigaciones en Uruguay y Paraguay se sumó Colombia, ya que allí creen que estuvo detrás del asesinato del fiscal Marcelo Pecci.

Pese a que hay cruce de información entre los departamentos de inteligencia, Paraguay y Uruguay aún no lo están investigando de forma conjunta, ya que Uruguay aún no contestó a una solicitud formal enviada por la Fiscalía paraguaya el 27 de junio. La fiscal de Estupefacientes Mónica Ferrero ya expresó su aval pero el exhorto aún no fue contestado por la jueza de Crimen Organizado Adriana Chamsarian, de acuerdo a fuentes judiciales.

Pasaporte e interpelación

El senador del Frente Amplio, Mario Bergara, interpelará el lunes a los ministros Luis Alberto Heber (Interior) y Francisco Bustillo (Relaciones Exteriores) con el objetivo de tener más información acerca de cómo obtuvo Marset el pasaporte y si hubo irregularidades en todo el procedimiento.

En marzo, el semanario Búsqueda informó que la Cancillería había otorgado a Marset el pasaporte uruguayo mientras él se encontraba detenido en Dubái por portar un pasaporte falso de Paraguay, y que eso había influido en que saliera en libertad. En ese entonces, desde el gobierno se recalcó que el procedimiento había sido ajustado a derecho, y en particular a un decreto de 2014 que estableció que el documento solo se debe denegar en caso de haber causas pendientes, procesos judiciales abiertos o una requisitoria vigente a nivel nacional.

Este sábado 13, El Observador informó que al momento de otorgarle el pasaporte, Interior estaba cooperando desde agosto, hacía dos meses, a través de la DEA con la Secretaría Antidrogas de Paraguay en la investigación que tenía a Marset como el cabecilla de una organización criminal trasnacional y cuyo resultado derivó en “A Ultranza Py”, la mayor operación contra el tráfico de drogas y lavado de activos de la historia de Paraguay.

Antes, en mayo de 2021, la brigada antidrogas había colaborado con la policía paraguaya en otra investigación, denominada Smart, de la que también participaron policías brasileños y argentinos a través del "Comando Tripartito" que funciona en la triple frontera de Ciudad del Este.

Uno de los puntos que buscará saber el Frente Amplio es si se tomaron decisiones que agilizaron el trámite, ya que Marset tenía urgencia por recibirlo para evitar ser deportado. Tal como informaron VTV y TV Ciudad, el abogado Alejandro Balbi –que asistió legalmente al narcotraficante– se reunió con la vicecanciller Carolina Ache en el Palacio Santos a raíz del caso, aunque –según la jerarca– ella no dio ninguna instrucción para acelerar la entrega del pasaporte.

La cancillería solicitó todas las comunicaciones entre Balbi y la embajada y el consulado en Emiratos Árabes Unidos para saber si el abogado mencionó su contacto con Ache para acelerar el procedimiento.

Marset jugó seis partidos en el Deportivo Capiatá

Desde el oficialismo se señala que el documento fue entregado porque Marset cumplía con el marco legal vigente –no tenía antecedentes ni estaba requerido– y se apunta al FA por haber modificado el reglamento para la entrega de pasaportes en 2014.

Más allá de la legalidad del procedimiento, la polémica política se centra en las eventuales descoordinaciones internas así como en los tiempos con los que se procesó el trámite.

Por las particularidades del caso, la entonces cónsul en EAU, Fiorella Prado, solicitó en al menos dos ocasiones instrucciones a la cancillería acerca de cómo proceder. Preguntó si debía ir a tomarle las huellas dactilares a la cárcel y si la expedición y entrega del pasaporte podía ocurrir mientras estaba en prisión o debía esperar a que recuperara su libertad.

En todos los casos, la Dirección General de Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese momento encabezada por Pauline Davies, le respondió que continuara con el trámite en la medida en que se ajustaba a la normativa vigente.

Además de estos contactos, el embajador de Uruguay ante Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, sugirió en una comunicación con la cancillería que se tomaran más tiempo para analizar el caso en detalle a partir de información que les había dado el entonces embajador paraguayo en Qatar, Ángel Barchini.

Barchini dijo a El Observador que le llamó "poderosamente la atención" y le resultó "muy extraño y llamativo" que un uruguayo que era jugador de fútbol (una de las identidades de Marset) hubiera sido detenido en Dubái con un documento apócrifo. Según el relato de Barchini, habló con el embajador de Uruguay en Qatar, Jorge Seré, quien le dijo que se comunicaría con Ceriani para transmitirle la información.