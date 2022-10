Investigan a Luis Almagro por su relación con una funcionaria de la OEA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, es investigado por el organismo luego de ser denunciado por mantener una relación sentimental con una funcionaria de la OEA, la mexicana Marián Vidaurri, informó la agencia Associated Press (AP).

La organización hemisférica analiza –al menos desde julio– si el excanciller uruguayo violó el código de ética de la institución, que indica que "los miembros del personal y demás proveedores de servicios no deberán permitir que ninguna relación íntima con otro miembro del personal o proveedor de servicios interfiera con el desempeño de sus funciones o coloque en desventaja a otras personas en el lugar de trabajo".

Según AP, la investigación está caratulada como “Presunta mala conducta de alto funcionario de la OEA”, y comenzó luego de que el organismo recibiera una denuncia anónima sobre la relación, que de todas formas era pública y había sido abordada tanto por el secretario general de la OEA como por su pareja en el libro Luis Almagro no pide perdón, publicado en noviembre de 2020 por los periodistas Gonzalo Ferreira y Martín Natalevich.

Algunos funcionarios aseguraron a AP que existieron momentos en los que los involucrados generaron incomodidad en el ámbito laboral: dos trabajadores los vieron besándose en una asamblea general de la OEA –realizada en Medellín en 2019–, mientras que otro los vio tomándose la mano en una reunión de 2020.

Vidaurri también había reconocido la relación en el libro publicado en 2020. "Fue y es una conexión en todas las dimensiones. Muy profunda y muy intensa", dijo sobre su vínculo con Almagro.

AFP

Luis Almagro, secretario general de la OEA

La mujer incluso reveló algunas bromas que solía hacerle al uruguayo: "Le digo siempre: 'Yo soy más inteligente porque me costó nada más que treinta y ocho años conocerte, a ti te costó como cincuenta y pico'".

Almagro reconoció en el libro que Vidaurri formaba parte de su mesa chica de asesores, y la mexicana reveló que pasó a trabajar directamente para él luego de un viaje a Filadelfia. «Eso fue un viernes y el lunes me llamó a su oficina y me dijo: “Vente a trabajar conmigo”», contó la politólogo mexicana. Antes ella se desempeñaba en la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia (SFD), en donde trabajaba como jefa de Análisis Político y Prospectiva.

"El sexo femenino ha tenido una fuerza muy importante. Un motor muy importante", confesó Almagro en la biografía de Ferreira y Natalevich. Y continúa: "Hay algo que decía Juan Ramón Carrasco. Le preguntaron cuándo había jugado mejor. Y contestó: Cuando tenía novia nueva”, dice a las carcajadas. "De alguna manera me he sentido identificado con Juan Ramón Carrasco".

Almagro dice que se ha enamorado en muchas oportunidades, que a veces "es imposible" no hacerlo: "Dejé pedazos de cuero en el alambrado. Dejé carne en el alambrado. Me hubiera gustado tener algo más estabilizado desde el principio y haber tenido todas esas variables personales mucho más tranquilas. Creo que hubiera sido mejor en muchos sentidos. Quizás no. No lo sé", contó en Luis Almagro no pide perdón.

La investigación de la OEA llega semanas después de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) desplazara del cargo a su presidente Mauricio Claver-Carone, cuando aun tenia tres años de mandato por delante, luego de constatarse que había roto una regla ética de la institución al mantener una relación íntima con su jefa de gabinete.