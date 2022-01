Isaac Alfie: el salario real “va a tener que empezar a subir”

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, habló este lunes acerca de los salarios, el empleo, la inflación y cómo ve el panorama de la recuperación económica.

El economista afirmó que las proyecciones apuntan a que en el año 2021 "el promedio del salario real va a terminar cayendo", pero aseguró que "de aquí en adelante, seguramente con la recuperación del empleo, esa caída va a detenerse y, en algún momento, va a tener que empezar a subir el salario real".

Sobre el empleo, recalcó que "lo importante" es que se está a noviembre con unos 46 mil empleos más que el año pasado y que se terminaría 2021 "en el orden de unos 49 mil arriba". Así como destacó esa mejora, recordó que en 2020 se perdieron 57 mil puestos por los efectos de la pandemia.

"Ahora cuando miramos el último trimestre móvil vamos a quedar 17 mil empleos por encima del último trimestre de 2019. Es la película completa", comentó. "Para no perdernos sólo en el último dato vemos cómo la tendencia va mejorando en consonancia con lo que pasa con el PIB", dijo en entrevista con radio Carve.

Además, cuando se conozca el dato de la pobreza, "seguramente mostrará una reducción en el segundo semestre" del año recién terminado, estimó.

Recuperación, inflación y déficit

Alfie indicó que se terminó el año recuperando en niveles de prepandemia. "Lo que tenemos que tener claro es que ese no era un buen nivel, es un nivel muy bajo en el sentido de que veníamos de cinco años de, prácticamente, estancamiento", recordó.

A eso, el jerarca le sumó que "la forma de medir el producto tiene una metodología que es para épocas 'normales'", y entonces —dado el escenario atípico de pandemia desde 2020— la medición del PIB "estaba dando un poco por debajo de la realidad. Ahora estamos viendo el nivel del producto real".

Por otra parte, recordó que "en el año entero y en todo el mundo hubo una escalada de inflación", mientras que "en Uruguay bajó". "Vamos a estar en 7,9% o 7,8%; veníamos de 9,4% (en 2020)". Aseguró que "la apuesta a reducir la inflación también debería ayudar a una mejora en términos de salarios" de los trabajadores.

Consultado por los ajustes salariales que fueron acordados por encima de la pauta en la última ronda de negociación —que fueron la mayoría—, dijo que no le preocupa. "Nunca podemos olvidar que los actores mismos son los que más conocen; ven perspectivas mejores". Asimismo, consideró que los ajustes no se alejaron tanto de la pauta oficial.

"Es un indicador de que el sector privado está viendo un crecimiento quizás mayor al que estamos viendo nosotros (por el gobierno); por lo menos para el futuro cercano”, sintetizó Alfie.

Acerca de si eso no podría complicar la baja de la inflación, contestó que "una menor baja de la inflación de la que uno podría esperar puede venir desde el exterior. No me parece que por estas diferencias salariales pueda ocurrir eso", valoró .

Sobre la mejora del déficit fiscal en 2021, el jerarca de la OPP destacó que hubo un "resultado extraordinario de las empresas públicas" que será difícil de repetir. Sin embargo, vaticinó que el rojo de las cuentas públicas seguirá disminuyendo porque la recaudación crecerá a medida que se recupere la economía, junto a "alguna caída en el gasto por pandemia".

La respuesta a Bergara

El economista aprovechó para responder a dichos del expresidente del Banco Central, el senador del Frente Amplio Mario Bergara, acerca de que el gobierno podría haber gastado más para atender la situación social durante la pandemia sin comprometer sus finanzas. Alfie recordó que parte de la fórmula propuesta por la oposición consistía en "cerrar todo" y afirmó que "todos los países que hicieron eso se quedaron sin balas rápidamente y ahora están cayendo mientras Uruguay está creciendo. Son estrategias que se tienen que medir por sus resultados finales”, opinó.

Además, sostuvo que no existió un sobrecumplimiento fiscal, y trajo a colación que el 1,6% del PIB fue destinado al Fondo Coronavirus. "La mejora está por el lado de las empresas públicas", repitió, y no por una falta de gasto. Debido a su sólida posición fiscal, Uruguay “hoy es el país que paga menor tasa de interés en América del Sur”, lo que "libera recursos en el mediano plazo para poder tener otros gastos", resaltó el director de OPP.

Por otra parte, consultado por el referéndum sobre la LUC, Alfie consideró que un resultado adverso para el gobierno no tendría mucha influencia en la economía, porque la ley no tiene un contenido económico si no más bien político. “Lo que sí puede caer es la regla fiscal, pero en realidad son los gobiernos los que ponen la regla fiscal”, reflexionó.

Finalmente, interrogado sobre eventuales cambios en impuestos evitó dar mayores detalles. "Deje al Ministerio de Economía que está trabajando en eso”, comentó.