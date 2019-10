IVA a productos de higiene femenina: ¿cuánto cuesta y qué justificación tiene?

La propuesta del candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, de reducir el IVA de 22% a 10% a los productos de higiene femenina tomó desprevenida a varios. "Busca reducir el presupuesto de muchas mujeres y familias, especialmente en los sectores de menos recursos, procurando reducir la brecha de oportunidades vinculadas al género y, particularmente, la feminización de la pobreza", escribió el exintendente de Montevideo en Twitter.

Su comando de campaña calcula que se podría significar un ahorro de hasta US$ 300 millones al año para las consumidoras. Además, el presidenciable y su entorno sostienen que permitirá "reducir el ausentismo tanto escolar como laboral". Así lo explicó Cristina Lustemberg, la fundadora del sector PAR y candidata al Senado, en un video difundido en redes sociales en el que también afirmó que si se materializa, esta será una "medida concreta y de alto impacto".

¿Cuánto gasta al año una mujer en edad reproductiva en toallas higiénicas y tampones? ¿Cuánto impacto podría tener esta medida? ¿Qué importancia política y simbólica tiene, según la academia? ¿Qué pasa en los demás países? ¿Es cierto que hay estudiantes que faltan a clase porque no pueden acceder a estos productos? Y si es así, ¿por qué el Ministerio de Educación y Cultura no abordó antes este motivo de deserción? En esta nota, las respuestas a algunas de estas preguntas que surgen a partir de la propuesta de Martínez.

"En términos de importancia económica tal vez no sea demasiada, pero sí es importantes desde el punto de vista político", resumió la economista Alma Espino, coordinadora del “Área de Desarrollo y Género” en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay (CIEDUR).

La investigadora dijo a El Observador que no cree que la diferencia en términos económicos vaya a ser "demasiada", aunque aclaró que no calculó rigurosamente cómo afectará el bolsillo de las mujeres uruguayas la reducción impositiva. Aun así, Espino consideró que la propuesta del candidato oficialista sirve para entender que "la política fiscal y tributaria se puede orientar hacia la igualdad de género".

"Pone sobre la mesa que las cuestiones de género no son solo culturales, que la desigualdad también es económica", afirmó, y agregó que abre la discusión para hacer uso de las políticas macroeconómicas con el propósito de reducir la falta de igualdad entre géneros. Espino también destacó que la propuesta esté orientada a la tributación, porque con frecuencia el abordaje de la desigualdad se piensa en clave de políticas sociales.

$ 121.600 en tampones y toallas higiénicas

Una mujer uruguaya gasta aproximadamente $ 3.200 al año en productos de gestión menstrual, calculó La Diaria en noviembre de 2017. Desde la menarca a los 12 años hasta la menopausia a los 50 años, aproximadamente, una mujer gastaría $ 121.600 en tampones y toallas higiénicas a lo largo de su vida, de acuerdo a estos valores. Estos números hacen que Uruguay sea el segundo país en América más caro para menstruar, después de Bolivia.

La propuesta de Martínez supone empezar a considerar los productos de higiene femenina un artículo de primera necesidad, por lo que estarían gravados con 10 % de IVA en vez de 22 %. Si esto pasara, Uruguay bajaría al cuarto puesto en el ranking americano, según publicó La Diaria en 2017.

En octubre de 2018, el senador frenteamplista Ruben Martínez Huelmo trasladó la discusión al Parlamento. "Los impuestos que alejan o dificultan el acceso por parte de las mujeres a estos artículos que son fundamentales en esta hora de modernidad, son perniciosos, y lo que corresponde, en realidad, es facilitar el acceso a estos productos", planteó en el Parlamento. A la vez, Martínez Huelmo pidió que sus palabras fueran remitidas a los ministerios de Salud Pública, Economía y Finanzas, a la Dirección General Impositiva, a la Dirección Nacional de Aduanas, a la Bancada Bicameral Femenina y a las juntas departamentales, según la versión taquigráfica.

En América

La discusión acerca de si es justo o no gravar estos artículos, en la medida en que son imprescindibles para las mujeres en edad reproductiva, está instalada en otros países. A comienzos de este año, la Corte Constitucional de Colombia ordenó a entregar toallas higiénicas sin costo a las mujeres de Bogotá en situación de calle. También obligó al Estado a proveer espacios privados donde pudieran hacerlo.

Los demandantes hicieron la denuncia a partir del caso de una mujer que, según el escrito publicado por la Corte y difundido por CNN, solía “usar trapos, reutilizar toallas higiénicas” y “carecía de posibilidades de gestionar su higiene menstrual”. Estas personas alegaron que era “una flagrante violación de la dignidad humana y de los derechos fundamentales a la salud”, ya que las mujeres pobres “se ven obligadas a sobrellevar su periodos menstruales sin condiciones mínimas de salubridad”.

¿Qué pasa en otros países?

Hay países, incluso, donde los productos de higiene femenina están exentos de impuestos: Canadá, Kenia e Irlanda son ejemplos de ello, según un artículo publicado por El País de España en 2017. Esta nota presenta una tabla comparativa con los porcentajes de IVA en varios países del mundo. Si bien Uruguay no está incluido, señala que Argentina (donde el IVA es de 21%) es uno de los países con la tasa más alta del mundo, a pesar de ser inferior a la que está establecida en Uruguay (22%).

En la vecina orilla, el colectivo Economía Femini(s)ta lanzó en 2015 una campaña fundada sobre tres reclamos para el Estado: sacar el IVA a toallas higiénicas y tampones, provisión gratuita en algunas instituciones (como escuelas y cárceles) e investigación para poder tener políticas públicas más acertadas. Según señalan sus fundadoras en el sitio web oficial, uno de los logros fue la inclusión de los tampones en el sistema de Precios Cuidados, un programa que establece valores de referencia para determinados productos y por tanto los hace más accesibles.

El ausentismo escolar y liceal

Uno de los principales argumentos de quienes defienden la propuesta de Martínez es evitar el ausentismo escolar y liceal de adolescentes que faltan a clase cuando están menstruando, por no poder acceder a productos de higiene femenina. "Hay cantidad de gurisas que faltan a clases cuando están menstruando por no acceder a estos productos", expresó en Twitter Fabiana Goyeneche, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron este argumento. La diputada nacionalista Graciela Bianchi dijo en Twitter que era falsa la explicación de Goyeneche. "Decís en serio que hay alumnas que faltan a clases por no tener dinero para comprar toallas higiénicas? Es falso, dirigí 18 años un bachillerato, siempre controlé las faltas y las causas y NUNCA me dijeron semejante disparate", escribió.

.@Fabigoyen ¿Decís en serio que hay alumnas que faltan a clases por no tener dinero para comprar toallas higienicas? Es falso, dirigí 18 un bachilllerato, siempre controlé las faltas y las causas y NUNCA me dijeron semejante disparate. — Graciela Bianchi (@gbianchi404) October 22, 2019

A la vez, la legisladora interpeló al Frente Amplio por supuestamente no haber podido resolver en los últimos 15 años el problema de la deserción de alumnas que no acceden a los productos. "De ser cierta la tontería que afirmás sobre las toallas higiénicas: ¿no les alcanzaron QUINCE años con mayoría absoluta y un contexto económico internacional favorable para resolverlo? Claramente son ineptos", le respondió a Goyeneche.

El dirigente sindical Julio Martínez, directivo de ADES Montevideo y ejecutivo de Fenapes, expresó que no tiene datos sobre cuán preciso es este argumento. Además, señaló que los estudiantes con frecuencia faltan a clase por motivos que están vinculados al contexto familiar y a las carencias socioeconómicas. No obstante, reconoció que no hay una política concreta en el caso de la deserción por falta de productos higiénicos.

El Observador intentó sin éxito contactarse con varias autoridades de la educación para confirmar si hay registros de esta deserción y cómo se ha abordado,