Jefe del Ejército sobre desaparecidos: quienes manejan información se están "yendo a la tumba"

El comandante en jefe del Ejército Nacional, Claudio Feola, aseguró este jueves en una conferencia de prensa que la fuerza que dirige está "permanentemente" colaborando y tratando de conseguir información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico militar (1973-1985). Sin embargo, agregó que "lamentablemente" quienes manejan esa información "se están yendo a la tumba con ella".

"Lamentablemente, estamos hablando de hechos de hace 40 y pico de años y los que conocen la información se están yendo a la tumba con ella", aseguró Feola, luego de participar en un acto que se celebró en la plaza Independencia.

Consultado sobre el caso de aquellos militares que están en prisión y que pueden tener información, el comandante en jefe señaló que está en "contacto permanente" con ellos pero que no ha tenido "más información". "He ido yo. Me he reunido en varias oportunidades", afirmó, aunque no quiso detallar con quiénes se entrevistó.

Leonardo Carreño

Para Feola, el Ejército Nacional ya informó al presidente Tabaré Vázquez que va a "colaborar" y está "colaborando" porque es un tema que la institución respeta "mucho". "Una vez que se encuentren todos los desaparecidos podremos poner un punto final (...) Queremos que esto se termine de una vez", apuntó, al tiempo que sostuvo que colaborar en la búsqueda es uno de los cometidos que tiene el Ejército.

El pasado 27 de agosto el equipo de antropología que trabaja en las excavaciones en predios militares encontró un cuerpo enterrado en el Batallón N° 13. Los restos estaban enterrados a unos 100 metros de donde se encontraron los de Fernando Miranda, en 2005, y a un metro de profundidad, aproximadamente. En el entorno también aparecieron restos de cal. El fiscal de delitos de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, explicó que el hallazgo no siguió "ninguna pista", y fue producto del trabajo que se realiza allí desde hace más de un año.

Según datos de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, entre noviembre de 1975 y enero de 1977 desaparecieron ocho detenidos en el lugar: Eduardo Bleier, Juan Manuel Brieba, Fernando Miranda, Carlos Arévalo, Julio Correa, Otermín Montes de Oca, Julio Escudero y Elena Quinteros.

Las "credenciales" del FA

EFE

El presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda, aseguró en una conferencia de prensa que el Partido Nacional y el Colorado fueron "quienes sostuvieron la impunidad" en Uruguay, desde 1986 hasta el 2000.

Miranda fue consultado sobre este tema después de mantener una reunión con el canciller Rodolfo Nin Novoa en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Concretamente, el presidente de la coalición de izquierds apoyó las declaraciones del prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, quien en una entrevista con el semanario Búsqueda aseguró que no les cree al Partido Nacional y al Colorado cuando dicen que van a seguir adelante con la búsqueda de desaparecidos.

"Es que hay un problema de credenciales. ¿Quién ha avanzado efectivamente en la investigación de la verdad, la realización de la justicia y la promoción dela misma? Fueron los blancos y los colorados quienes sostuvieron la impunidad en este país. Desde 1986 hasta el 2000", señaló. Y se preguntó por qué habría de "creer" que eso "va a cambiar".