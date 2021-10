JetSmart: la nueva aerolínea low cost que conectará a Montevideo con Santiago de Chile

La aerolínea low cost (bajo costo) JetSmart anunció que iniciará sus operaciones en Uruguay el 18 enero de 2022 uniendo Montevideo con Santiago de Chile con tres frecuencias semanales. La novedad fue anunciada este martes en una conferencia de prensa conjunta de autoridades del Ministerio de Turismo (Mintur), del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Corporación América (empresa concesionaria del Aeropuerto de Carrasco) y JetSmart.

#AHORA Ministro @Tabareviera junto al subsecretario @MonzeglioRemo el subsecretario del @mtopuy @juanjoolaizola el CEO de Corporación America @DiegoArrosa y el Gte Comercial de @VuelaJetSMART dan detalles sobre la llegada de la nueva aerolínea lowcost con vuelos de SCL - Mdeo. pic.twitter.com/nwcP16ByeP — Uruguay Natural (@Uruguay_Natural) October 26, 2021

La aerolínea tendrá frecuencias los martes, jueves y domingos. El costo del pasaje será desde los US$ 20 más tasas e impuestos. “El precio final del pasaje con impuestos incluidos desde Montevideo a Santiago será de US$ 73 mientras que desde Santiago a Montevideo será de US$ 45”, explicó a El Observador Darío Ratinoff, gerente comercial de la empresa.

Los vuelos se realizarán en aviones Airbus 320 de 186 plazas. Ratinoff puso énfasis que son aviones nuevos. “Son aviones que llegaron directo de fábrica, la compañía tiene 5 años operando por lo que el más antiguo tiene esa edad”, indicó.

El gerente comercial de JetSmart también destacó que la idea de la empresa es establecer una ruta anual y no solo por temporada.

Cortesía JetSmart

Por su parte, el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, señaló a El Observador la importancia de la llegada de este tipo de aerolíneas y también apuntó que “vuelan con aviones nuevos, teniendo el componente de seguridad como uno de sus principales objetivos”.

Para el jerarca, la llegada de JetSmart va a “dinamizar” el contacto aéreo de Uruguay con Chile.

El anuncio de este martes se suma a la llegada de la aerolínea argentina low cost Flybondi que retomará la conexión con Uruguay. Por US$ 68, ofrecerá viajes con cuatro frecuencias semanales entre Aeroparque (Buenos Aires) y Punta del Este.