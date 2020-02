El cantautor español Joaquín Sabina sufrió un accidente este miércoles durante un concierto en Madrid y debió ser evacuado en camilla. El músico cayó desde el escenario, ubicado a un metro y medio de altura, mientras cantaba una de las canciones que componen la gira que está realizando con el también artista Joan Manuel Serrat.

Sabina se ha caído del escenario a plomo. Lo sacan en camilla. El Wizink con el alma en vilo. pic.twitter.com/uIPHC0UOoo — Isidro López de Toro (@isilopeztoro) February 12, 2020

Un espectador llegó a filmar la caída de Sabina, en la que se ve cómo se desploma hacia la fosa del escenario del estadio Wizink Center de Madrid.

Momento exacto en el que cae Joaquín Sabina en el escenario del Wizink en Madrid.



Afortunadamente todo ha quedado en un susto por ahora. Y ojalá que pronto lo veamos bien y recuperado #FuerzaSabina pic.twitter.com/mCP0f1ABJc — Miguel Velázquez (@MiguelVelM) February 12, 2020

Luego de unos minutos, el músico volvió al escenario en una silla con ruedas, empujado por Serrat que lo ayudaba a trasladarse. Ovacionado por el público, tomó el micrófono y dijo: "Estas cosas solo me pasan en Madrid, lo siento muchísimo". Sabina informó entonces que el show debía ser cancelado. "Me he dado un golpe muy fuerte en el hombro, que duele mucho y me hace que tengamos que suspender. (...) Me voy a ir al hospital porque el hombro este lo tengo muy, muy, muy, muy dolorido".

🔴⚠️ U R G E N T E - S A B I N A



📽🔴 Joaquín #Sabina se encuentra bien.



Tras sufrir una caída en el escenario en #madrid hace escasos minutos, volvió para dar él mismo la #noticia de la suspensión del concierto.. 🙄 pic.twitter.com/XPJYfuAXfb — Pepe Mujica - Palabras y sentires 🎗 (@PalabrasdePepe) February 12, 2020

El show fue pospuesto para mayo. El accidente de Sabina se dio justo el día en que cumplía 71 años.