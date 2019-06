Jonathan Toledo, de los canteros de 8 de Octubre a jugar con JR

Cuando jugaba al baby fútbol en el Siete Estrellas cercano a su barrio Flor de Maroñas, Jonathan Toledo entrenaba al mismo tiempo en la escuelita de Defensor Sporting unos días y otros en la de Danubio. De lunes a lunes era fútbol y más fútbol.

Allí jugaba de volante por derecha con llegada, porque le gustaba subir con pelota dominada. Luego, con el paso de los años, fue variando su posición en la cancha y cuando iba a Danubio, de vuelta a su casa compartía el 111 o el 402 con José María Giménez. Eran dos niños que soñaban con llegar.

“Éramos chicos, pero él ya mostraba unas condiciones bárbaras. Juan Ramón Carrasco lo hizo explotar en Danubio y hoy es un fuera de serie”, cuenta Toledo a Referí.

Con el tiempo, otro jugador que ahora defiende a la celeste, lo pasaba a buscar por Camino Maldonado para ir a entrenar. Giovanni González es dos años mayor, pero compartían plantel en River y tenía auto. A él le venía bárbaro porque ir hasta el complejo darsenero en ómnibus no es tan sencillo ya que desde la parada hay que caminar mucho para llegar.

Precisamente Camino Maldonado tiene mucho que ver en todo como se verá más adelante.

Era un niño aún y no quedó ni en Defensor ni en Danubio y Aníbal Saralegui que dirigía la Séptima y Sexta de River le dijo si quería ir y obviamente que se fue a ese club. En Danubio no le gustaba porque lo ponían de zaguero central y por eso se fue. Lo que son las cosas, hoy juega en esa posición.

En River hizo una prueba y la pasó para poder fichar. Se quedó varios años y recorrió toda la escalera hasta llegar a entrenar con Primera, aunque nunca debutó. Lo tuvo en Tercera Juan Carlos Carrasco, el hijo de Juan Ramón. Jugaba de lateral y le gustaba, pero JR le pidió a Juan Carlos que lo colocara de zaguero central que lo veía para ese puesto.

Todo era positivo. Allí fue que lo subieron al plantel principal, cuando Giovanni lo pasaba a buscar. Era junio de 2016 y realizó la pretemporada en Buenos Aires con los mayores. Pero por un tema de que había demasiadas fichas, debió bajar a Tercera otra vez.

El tiempo pasó, y lamentablemente quedó libre. “Estuve medio año sin jugar. Entrenaba solo. Me fui a probar a Racing y no quedé. Opté por Huracán del Paso de la Arena y tampoco quedé. Probé en Juventud y nada”, recuerda. Las pruebas seguían a la orden del día.

Entonces empezó a moverse con amigos, a trotar por el Parque Rivera y también por los canteros de Camino Maldonado. Aquí es donde vuelve a tener protagonismo la avenida.

“No tenía otra. Corría por los canteros para estar bien físicamente. Me faltaba fútbol, por lo que me metía en algún picado de fútbol 5 con amigos, pero nada de cancha de 11. Así la fui llevando esos seis meses”, dice.

Otra vez Aníbal Saralegui a través de un amigo, Leonardo Blanco, presidente de Albion, le consiguió una prueba. ¡Una más! En ese momento, el club que acaba de cumplir 128 años estaba en la ex C totalmente amateur. De cobrar, ni hablar.

En eso fueron muy importantes sus padres Freddy y Alejandra, pero también su novia Victoria, con quien ya hace tres años que está, aunque aún no viven juntos. “Los tres me ayudaron no solo apoyándome psicológicamente, sino también a veces, me daban dinero para el ómnibus si no tenía, para poder ir a entrenar. También para comprarme canilleras o zapatos de fútbol”, cuenta.

Con Albion le fue bien y ascendieron a la Segunda división (la ex B) en el Centenario contra Colón. Fue un mojón en el histórico club uruguayo que nunca había jugado en el profesionalismo.

“No teníamos contrato porque éramos amateurs. Entrenaba por la mañana y de tarde iba al liceo. Aprobé quinto y dejé para más adelante sexto de Derecho”, explicó Jonathan.

En la B sí le hicieron contrato. Entrenaban en Carrasco Polo y había que tomarse dos ómnibus de ida y otros tantos de vuelta.

Entonces le llegó el turno a la Primera división. Albion lo dejó libre y como conocía de River a Juan Carlos Carrasco, se comunicó con él. ¿Y saben qué? Fue a hacer una nueva prueba, esta vez a Fénix. ¡Y fue JR quien le dio el visto bueno!

“Fue una alegría tremenda. Llegué a casa y lo conté como cuando salvaba algún examen en el liceo”, recuerda.

Con Fénix acaban de ser segundos del Apertura luego de una tremenda temporada. “Lo que me pasó en este club es la prueba de que el sacrificio no fue en vano. Fue una alegría enorme para mí”.

Jonathan ya conocía algunas de las jugadas de JR –de su paso por River–, esas que tiene bien anotadas en una libreta que solo conocen sus jugadores.

Dice que el DT, le dejó cosas puntuales de las que aprendió, que Leonardo Fernández estuvo despegado del resto en este campeonato y que concentrar con Juan Álvez es un gusto porque le da consejos.

También habla de las apuestas que JR vive haciendo con Fernández o con Mathías Acuña. “Juegan normalmente por ropa o un almuerzo a ver quién deja la pelota más cerca de la línea del arco o en otras ocasiones, a pegarle al travesaño. ¿Quién gana más? Normalmente, Juan”, dice.

Le gustan Dani Alves en su antiguo puesto y Sergio Ramos en el actual y obviamente, Diego Godín y Josema Giménez en los celestes. En los ratos libres y cuando puede, mira tenis y especialmente a Rafael Nadal. “Me gustaría aprender a jugar al tenis. Es una materia pendiente que tengo”, explicó.

El cantero de Camino Maldonado lo sigue viendo todos los días cuando se toma el ómnibus para ir a practicar. Aunque aquellos meses de soledad, por suerte ya son pasado.