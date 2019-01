Jorge Da Silva: "Me preocupó la actitud del equipo"

El técnico de Defensor Sporting, Jorge Da Silva, dijo que le "preocupó" la actitud de su equipo, que después de empezar ganando 1-0 ante Bolívar, recibió tres goles que le complicaron la clasificación. "Es increíble en el sentido que arrancamos como lo propusimos, buscamos el rival arriba, no íbamos a especular con el triunfo en La Paz, conseguimos un gol rápido que nos teníamos que haber serenado. Después el equipo se replegó, nos hicieron tres goles y pudieron ser más. Pasamos de un casi 2-0 si el Tata hacía el gol que erró a un 3-1 en contra. Me preocupó la actitud del equipo de no seguir presionando, de no ser agresivo a la hora de marcar y dejamos crecer a un equipo de buen toque de balón como Bolívar, algo que ya sabíamos y lo habíamos hablado", dijo el entrenador.

Agregó que no se fue "conforme" con el rendimiento y que de lo malo sacará enseñanzas para el futuro: "Este es un plantel nuevo, mucha gente joven y a lo largo del año vamos a tener muchos partidos irregulares. Nos sirve para corregir, aprender, en la Copa no se puede dar ventaja, tenemos que ajustar detalles, corregir errores, seguir trabajando y prepararnos para la semana que viene hacer un gran partido ante un rival que será muy duro como Barcelona".

Sobre la expulsión del zaguero Maximiliano Perg, el Polilla indicó: "Son cosas que no pueden suceder, él se disculpó con los compañeros en el vestuario, fue el primero en darse cuenta del error. Fue algo que hicimos hincapié, que necesitamos los 11 en la cancha. Reaccionó, a veces uno puede entender pero no justificarlo. Hablaremos con él, pero no puede pasar porque complica el funcionamiento del equipo".

Defensor volverá a jugar el 6 de febrero de local ante Barcelona de Guayaquil por la segunda fase de la Copa.