José Fuentes primero contrató a Luis Suárez y ahora habló con Diego Godín para Nacional

El presidente de Nacional, José Fuentes, dio un gran batacazo hace algunos meses atrás cuando, luego de una gran movida de los hinchas y socios tricolores en las redes sociales, viajó a España y contrató a Luis Suárez, quien volvió al club durante tres meses y se coronó campeón uruguayo.

Ahora, Fuentes, quien se encuentra en Doha viendo la actuación de la selección uruguaya en el Mundial Qatar 2022, quiere otro retorno al club: el de Diego Godín.

"Hablé con Godín y con muchos más", dijo el presidente tricolor este domingo en el programa Polideportivo de canal 12.

Y añadió: "Para Nacional sería un honor que Godín jugara en el club. También tengo claro, porque él lo ha dicho, que no sabe qué va a hacer de su futuro e incluso no sé si no tiene hoy una situación contractual con Vélez Sarsfield".

Fuentes sostuvo que "la intención de tener a un jugador de esa categoría, con todo lo que representa, para Nacional sería un honor, más teniendo en cuenta la futura participación en la Copa Libertadores”.

E insistió: "Fue una simple conversación. Lo que hice fue trasladarle el deseo de Nacional. Él ha dicho públicamente que quiere descansar y que no sabe qué será de su futuro deportivo".

"Le dije que si después de descansar y analizar, tiene ganas de seguir jugando en uno de los mejores clubes de América, en la Copa Libertadores, con una hinchada que lo quiere mucho y con la gente que se va a poner muy contenta de tener un capitán como él, nosotros estaríamos encantados", admitió el presidente tricolor.

En su pasaje por el club entre 2006 y 2007, Godín disputó 47 partidos y ganó la Liguilla 2006-07.