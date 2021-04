Juan Gómez asumió como fiscal adjunto de Corte y se comprometió "a seguir luchando"

El fiscal Juan Gómez asumió este martes como número dos de la Fiscalía General de la Nación, luego de que le tomara juramento el titular del organismo Jorge Díaz. El puesto que va a ocupar es el que se encarga, entre otras cosas, de reemplazar al fiscal general cuando está de licencia y a su vez será responsable de asistirlo en tareas administrativas o técnicas, al tiempo que el nuevo jerarca prometió "especial interés" en trabajar para desarrollar el trabajo de los fiscales del interior del país.

“Puedo tener iniciativas, que lo voy a plantear. Tengo especial interés de contemplar el interior del país en cuanto a las sedes fiscales, donde los fiscales están, muchas veces, bastante lejanos a la capital. Mi propósito es estar cerca de ellos”, adelantó Gómez. El organismo cuenta con más de 900 funcionarios en todo el país distribuidos en diversas áreas.

Con 45 años de trabajo, Gómez agradeció la confianza de Díaz, comprometió su trabajo "para la sociedad" y dijo que esta es una “probable finalización de una carrera”. “La función del ministerio público es de una relevancia absoluta para nuestra sociedad y nuestra gente. Agradecer su confianza por llamarme un día y proponerme. Acá lo que importa no solo es la persona del fiscal, importa la institución y la gente. Nuestra función es ayudar, y así lo haremos, con pleno conocimiento de lo que eso implica”, señaló.

La designación de Gómez tuvo el respaldo de todos los partidos políticos. Trabajó como fiscal de Homicidios de 1º Turno desde noviembre de 2019, y este martes agradeció a los técnicos y funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, y a su familia. “Sin ellos, el lugar no sería tal, me siento orgulloso”, dijo Gómez.

Díaz, en tanto, dedicó sus palabras a agradecerle por el trabajo y recordó algunas anécdotas, incluso de los inicios de ambos en Maldonado. “No hay ninguna duda en la institución de que esta designación es merecida y, además, justa”, sostuvo el fiscal de Corte en un breve discurso en la ceremonia de su asunción, que fue sin público, en la sede ubicada en Paysandú y Yaguarón, en Montevideo.

“Bienvenido Juan al equipo de gestión de una institución que tiene más sueños que recuerdos. La determinación sobra y mejor compañero de ruta no podía tener”, escribió Díaz este viernes en su cuenta de Twitter.

Al finalizar la ceremonia, y segundos antes de recibir un aplauso entre quienes estaban en sala este martes, Gómez dijo: “Termino con una frase que a mi me gusta porque me motiva y me da ánimo: ‘A seguir luchando’”.