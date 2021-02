Juan Ignacio Ramírez: "Quiero quedar marcado en la historia de Liverpool"

Es el vigente goleador del último Uruguayo con 24 goles y ahora nuevamente encabeza la tabla de artilleros –por ahora, compartida con Gonzalo Bergessio– con 17. Lleva 41 tantos en sus últimos 55 partidos, y en Liverpool, con 68 tantos, ya superó a Emiliano Alfaro (65) y va por el máximo goleador negriazul de la historia, Carlos Chávez, que entre 1955-62 hizo 70. Es Juan Ignacio Ramírez, el Colorado que llevó a su equipo de la mano a la punta de este Clausura y que a fines de enero estuvo a punto de irse al exterior, pero prefirió quedarse hasta mitad de año.

¿Qué reflexión le merece que sean los únicos líderes de este Clausura?

Disfrutamos del momento porque esto no se da todos los días. Hay que disfrutarlo con mucha responsabilidad porque más allá de que van pocas fechas, nos encontramos en una situación privilegiada y hay que aprovecharla. Nacional le ganó a Torque y nos dejó como único líder, pero ya se puso a pelear el Clausura y sabemos que los grandes dan batalla hasta el final. Nosotros dependemos de nosotros mismos y estamos muy ilusionados con quedarnos con el campeonato.

Diego Batistte

Juan Ignacio Ramírez, el goleador del Uruguayo está a tres goles de quedar como máximo artillero en la historia de Liverpool

¿Cuánto influye el técnico Marcelo Méndez?

Con él hemos mejorado muchísimo. Desde su llegada –que fue unos partidos antes de la Sudamericana–, arrancó una era de mucha responsabilidad para nosotros. Desde el que tiene más minutos del plantel al último, Marcelo nos hizo comprometer mucho y mejorar día a día que fue lo que ha hecho levantar el pecho de cada uno y eso hizo que subiera el nivel de cada uno de nosotros. Tiene una manera similar de trabajar al Papa Pezzolano, que fue con quien me sentí cómodo, de constante exigencia día a día, que crea que nosotros estemos al 100% y eso hace que cada uno entrene al máximo. Ese sistema ayudó mucho y me motivó muchísimo, al igual que a otros compañeros que andan muy bien.

¿Habla aparte con usted?

Tenemos bastante seguido charlas mano a mano con él porque me ayudó mucho en enero cuando estuve a punto de salir al exterior, al igual que el Tofi (Hernán Figueredo) y con Jorge Bava. Eso me ha dado mucha confianza y él ha confiado muchísimo en mí. Estoy comprometido 100% a la idea que él tiene, nos defendemos uno al otro como tiene que ser y eso me ha generado mucha tranquilidad también.

En el Uruguayo pasado fue el goleador y ahora lidera la tabla otra vez, por ahora con Bergessio. ¿Cómo vive eso?

Es algo muy lindo. Cuando el 31 de enero se cerró la posibilidad de que me fuera, me puse como objetivo ser el máximo goleador de la historia y hoy estoy a tres goles. De la mano de buscar ese objetivo, hice una cantidad de goles importantes que me posicionan en poder lograr por segundo año consecutivo el título de goleador del Uruguayo. Me ilusiona muchísimo poder ganar ese premio dos años seguidos. En el Uruguayo pasado lo soñé y pude lograrlo. Sería algo muy lindo y si es para cumplir con el objetivo de Liverpool, mejor. Personalmente, quiero quedar marcado en la historia del club por lo que me dio la institución desde chico.

Camilo dos Santos

El hecho de estar a dos goles de igualar y a tres de superar el récord de máximo goleador de Liverpool, Carlos Chávez y de haber superado a Emiliano Alfaro, todo un referente, ¿qué significa para usted?

El premio es lograr ese objetivo. Superé a Emiliano Alfaro quien se vino de Italia a jugar en la B porque tiene un sentido de pertenencia con Liverpool y a nosotros nos lleva a aportarle muchísimas cosas al club, y superarlo a él me alegra muchísimo y espero quedar como máximo goleador de la historia de la institución. Sería un orgullo para mí y le devolvería algo al club que confía en mí desde los 13 años.

Usted tenía el pasaje marcado para el 31 de enero para irse a jugar al exterior. ¿Por qué decidió quedarse?

Fue una decisión en conjunto. Tampoco fue porque yo solo lo decidí. Lo hablé con Paco (Casal) y con (el presidente, José Luis) Palma en una reunión que llevó toda la tarde. Decidimos que la mejor opción era quedarme. Era solo firmar el contrato y viajar, pero lo mejor era quedarse y poder salir a mitad de año y poder pelear este torneo que habíamos arrancado bien. Fue una buena decisión que estoy disfrutando mucho. Me motivó muchísimo para seguir adelante, ratificar todo lo que hice hasta ahora y poder irme por la puerta grande de Liverpool y luego sí poder buscar la chance en el exterior.

Diego Batistte

Ramírez y Liverpool, una sociedad interminable

¿Cómo definiría la relación con Palma?

Es muy importante para mí y para mi familia. Constantemente me llama todas las semanas para ver cómo estoy o cómo está mi señora con el embarazo. A veces me llama también después de cada partido. Más allá de que es el presidente y está en otra posición, tiene una muy buena relación conmigo y con mi familia, y eso se valora muchísimo porque me genera cariño para con él. Cada vez que tuve que contar con él, lo hice y al revés también. Esas cosas no pasan todos los días y por eso me gusta decirlas.

¿Y con Casal?

Arranqué a hablar hace dos o tres períodos de pases y me manejo con (Sebastián) Taborda y el grupo Casal. Las últimas reuniones que tuve fueron con él, con Paco. Conoció a mi familia, a mi señora, a mis padres y nos ha transmitido mucha tranquilidad, y eso se valora porque esas cosas se han dejado un poco de lado. Él se ha portado muy bien con mi familia.

Camilo dos Santos

Juan Ignacio Ramírez junto a su hija Faustina

Al revés de lo que ocurre con casi todos, usted se quiso quedar y no irse al exterior. No es algo usual.

Hablé con mis compañeros, Tofi y Jorge, y Marcelo (Méndez, el técnico). Hablamos después que pasó eso, porque más allá de que no fue que no me quise ir yo, pero sí tuve la posibilidad, algunas opciones no eran las mejores para Liverpool, otras no eran las mejores para mí, otras no estaba convencido mi representante, era como un combo para esperar unos meses más. Yo confiaba mucho en mí que iba a seguir en el nivel que estoy hoy y yo quiero aspirar a lo más alto. Fue una decisión en conjunto que tomé con ellos y con mi familia, y la cual no estoy arrepentido, al contrario, me ha fortalecido y me ha hecho ganar en confianza, y tengo que disfrutar estos pocos meses que tengo. Además, en un mes y poco voy a tener mi segundo hijo y estaría bueno que mi familia lo pudiera conocer antes de que yo viaje. Ya tengo a Faustina y se viene Juan Francisco. Por ese lado también estoy contento en poder estar acá cerca de la familia.

En la Libertadores enfrentarán el 23 a Universidad Católica de Quito primero de locales y luego viajarán a la altura. ¿Cómo ve al rival? ¿Ya empezaron a estudiarlo?

Ni siquiera hemos nombrado la palabra “copa” porque tenemos una ilusión grande con el torneo local, por quedar más arriba en la tabla. La charla de los partidos anteriores que dio el Tofi junto al profe fue ir partido a partido. Ahora pensar en Cerro y cuando lleguen los días previos a la copa, sí preparar y analizar al rival. Te soy sincero: no hemos mirado nada del adversario, ni resultados ni qué jugadores tiene porque pensamos en el rival que tenemos por delante que es el del campeonato local.

Camilo dos Santos

Pero jugar la Copa Libertadores es importante.

Sí, porque hace un tiempo que la institución tiene un proyecto de poder ingresar todos los años a torneos internacionales. Lo hicimos tres o cuatro veces con la Sudamericana y queríamos clasificar a Copa Libertadores. Ahora se dio la oportunidad de poder entrar a la Libertadores como Uruguay 4. El club estuvo bien en tomar esa decisión porque nosotros como plantel la veníamos luchando desde hacía un tiempo de poder conseguir la clasificación y ahora que teníamos la oportunidad, no la podíamos dejar pasar. Por suerte, ya nos metimos y tendremos tiempo de planificar ese partido.

Juan Ignacio Ramírez junto a su hermano Santiago, jugador de Nacional

Su hermano Santiago debutó con Nacional ante Wanderers en la final del Intermedio y fue campeón del Intermedio en la final. Usted le había dicho hace un año a Referí que él era mejor que usted. Fue un día especial. ¿Cómo lo vivió?

Debutó en esa final y fueron campeones del Intermedio. Él tiene 18 y yo 24 años. Siempre bromeo con mi señora y con mi madre porque ellas dicen que con mis partidos se mueren de los nervios porque quieren que a uno le vaya bien, y siempre las jodo que no es para tanto. Pero esta vez me tocó sufrirlo a mí y el día de su debut yo estaba como loco, miré el partido con un nerviosismo tremendo y después bromeaba con mi señora y le decía que ahora sí la entendía porque uno cuando vive esa situación con un hermano que está cumpliendo un sueño desde chico, me hizo sentir con un orgullo muy grande y una alegría tremenda. Pero lo sufrí demasiado.

Juan Ignacio Ramírez junto a su hermano Santiago, jugador de Nacional

Hace un tiempo comentó a Referí que le gustaba ver los movimientos de otros delanteros y citó a Lodeiro, el Morro García y a Carlos Bueno. ¿Cómo lo golpeó la muerte del Morro?

Todavía no puedo creerlo. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero sí vi lo que hablaron sus compañeros, su familia, y cuesta creer lo que pasó, cuesta creer que ya no esté con nosotros y que alguien tan joven y con muchos por cumplir, ya no esté, y haya tomado esa decisión. Me ha golpeado muchísimo y me imagino lo que debe sentir la familia, la gente cercana y los amigos. Aún no lo puedo creer y estoy golpeado por la noticia por cómo fue todo.