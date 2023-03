Juan José Mastropierro, su pasión por el arroz y lo que le dijo a Lacalle Pou

Juan José Mastropierro Ferrari, productor agrícola y ganadero, está al frente del emprendimiento arrocero en el campo donde el lunes de esta semana se inauguró oficialmente la cosecha de arroz de la zafra 2022/2023.

En una jornada que definió como “muy especial, de alta responsabilidad para mi familia y el equipo y que nos dio mucho orgullo a todos”, dialogó en algunos momentos con Luis Lacalle Pou, presidente de la República, quien llegó al campo al igual que varios ministros, intendentes, legisladores, autoridades de gremiales e instituciones del agro.

En un momento de alto valor simbólico, cuando subió a la cosechadora New Holland acompañando a Lacalle Pou para la primera trilla, aprovechó para reconocerle al presidente que este gobierno ha estado muy cerca del campo.

Pero también le habló de dos necesidades fundamentales que el sector tiene: solucionar el atraso cambiario, “que no es tan sencillo”, y avanzar a un costo del gasoil más adecuado, “algo que me parece es más fácil”.

“A mi entender, son los dos temas a destacar”, subrayó, en un amplio conjunto de reclamos –con varios reconocimientos también– que consideró ese lunes en su discurso Alfredo Lago, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA).

“Estamos de acuerdo con los reclamos de ‘Fredy’ Lago al Poder Ejecutivo”, apuntó, reiterando que “también coincidimos en que este gobierno ha estado cerca del campo, nos ha escuchado”.

“Con el presidente dialogamos informalmente, fue importante para mí esos momentos, por ejemplo hablamos de maquinaria”, añadió.

ACA

La primera trilla con el presidente en la cabina de la cosechadora.

Los dos cuadros

Lacalle Pou recibió de obsequio, de parte de la familia de Mastropierro, un cuadro en el que había una foto de cultivo de arroz, seleccionada de un conjunto de registros realizados unos días antes del acto inaugural, en ese mismo campo.

“Le gustó mucho, me dijo que estaba muy lindo el cuadro”, contó Juan José.

Y, agregó, “a la vicepresidenta (Beatriz Argimón) creo que le gustó incluso más, porque dos veces vino a decirme que era precioso, que le encantó”.

Argimón recibió otro cuadro, que tenía un conjunto de espigas cosechadas de ese mismo campo también unos días antes, de la misma variedad (llamada Olimar) de arroz que se cosechó en la primera trilla simbólica de la zafra.

“Fueron cuadros hechos con mucho cariño”, enfatizó.

El cuadro dado a Argimón lo hizo una artesana que es parte de la familia, Graciela Costa, tía de la señora de Juan José. En el caso de la foto que se llevó el presidente fue obtenida por Beatriz, fotógrafa y hermana de la señora de Juan José y también la encuadró Graciela.

ACA

El regalo a la vicepresidenta.

Estancia San Francisco

La estancia donde se inauguró la cosecha de arroz se llama San Francisco y está en el km 67,2 de la ruta 44, en Vichadero, Rivera.

Es un establecimiento donde básicamente hay una rotación de arroz con ganadería y en los campos altos soja en rotación con pasturas.

La producción de soja la desarrolla UAG, empresa dueña del campo, donde Juan José trabaja desde hace 18 años, cuando el dueño era un brasileño dedicado al arroz, quien lo contrató como agrónomo.

En 2009 el campo se vendió a UAG y Juan José siguió prestando sus servicios, con diferentes responsabilidades, entre ellas la de gerente de operaciones.

En 2016 UAG decide dejar la operación productiva y Juan José toma entonces la decisión de arrendar el campo, adquirir la maquinaria e iniciarse como productor.

ACA

Este año Juan José incrementó el área y sembró en más de 1.000 hectáreas.

Por encima de la media

En la campaña 2021/2022 Juan José sembró arroz en 870 hectáreas, alcanzando un rendimiento promedio de 10.000 kilos, secos.

En la anterior había sembrado 711 hectáreas y logrado un récord de productividad, en el eje de 11.500 kilos, 230 bolsas secas, “un disparate”, recordó.

En la zafra actual, con 200 hectáreas cosechadas de las 1.032 sembradas –el área aumentó considerablemente con base en una adecuada disponibilidad de reservas de agua–, el rendimiento ha ido aumentando porque las variedades de ciclos más largos sembradas permitieron un rendimiento mayor, en el eje de 10.000 kilos promedio. “Creo que al final vamos a andar por arriba de eso, va a ser una buena zafra”, estimó.

ACA

La foto de la familia anfitriona con el presidente de la ACA, Alfredo Lago; el de la República, Luis Lacalle Pou; y la vicepresidenta, Beatriz Argimón.

Autocrítica fundamental

Hace tres años, remarcó Juan José, “hubo un momento especial, una autocrítica importante para ver por qué producía menos arroz que la media nacional, porque algo pasaba, entonces salí a ver cómo otros productores hacían las cosas mejor y hubo un cambio que hoy nos tiene con tres zafras siempre por encima del promedio”.

Agregó que fue fundamental “el equipo de gente, quienes trabajan acá, los hemos capacitado y concientizado, son parte muy importante como lo reconocí en el acto, son parte clave en la empresa para andar bien, tengo empleados que llevan 18 años trabajando conmigo, saben que si me va bien a ellos les va a ir mejor y esta fiesta que hubo por la inauguración para ellos también fue algo formidable, la disfrutaron”.

ACA

El acto inaugural de la cosecha de la zafra 2022/2023 se realizó en Vichadero, Rivera.

Una pasión, el arroz

Juan José está casado con Soledad Cardozo Costa, con quien tiene dos hijos, Tomás de ocho años y Joaquina de 11. También, de un matrimonio anterior, es padre de y María José (arquitecta), Juan Martín (escribano) y Mateo.

“Cuando yo tenía 12 o 13 años, ya andaba con mi padre en las chacras”; ahí comenzó a forjarse lo que hoy define como “una pasión, el arroz”.

Mateo, que tiene 18 años, está ingresando a la Facultad de Agronomía y ya mostró su interés por el cultivo, pero su padre ya le trasladó un consejo clave, relacionado con aprender, conocer, comparar y luego decidir, mejor preparado para ello.

“El arroz es un cultivo totalmente diferente, no tiene nada que ver con otro, realmente demanda un sacrificio enorme pero al que le gusta no lo cambia por nada porque el arroz es eso, una pasión difícil de explicar, a mí me encanta”, dijo.

Claro que no todo es pasión y esfuerzo, “hay que saber ser empresario, tomar decisiones y además muchas cosas influyen, mi padre era un productor chico y el sacrificio era tremendo, yo hoy tengo una escala que me permite trabajar bien, pero para el productor chico, de determinadas zonas, con menos recursos no es fácil”.

“Yo soy lo que pude ser por el arroz, me dio todo, mi carrera… yo me recibí gracias al arroz, mis hijos que ya son profesionales también, los que se están educando ahora, mi familia vive gracias al arroz, somos una familia grande y el arroz nos ha permitido todo, es un cultivo precioso, que además siempre te da revancha”, expresó.

ACA

Se cosechó arroz de la variedad Olimar.

Por último, considerando que la directiva de la ACA pone especial cuidado en seleccionar el predio anfitrión, cada año, Juan José concluyó: “Que hayan venido a nuestro campo, a nuestra casa, fue un orgullo enorme, de esas cosas que las vas a recordar y disfrutar siempre”.