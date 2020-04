Juan Pedro Damiani: "La política le hizo mucho daño al club; Peñarol se 'Nacionalizó'"

El expresidente de Peñarol, Juan Pedro Damiani, habló con Referí acerca de cómo ve desde afuera al club en un año electoral y en el que posiblemente se plantee puja por la presidencia con distintas listas e ideas. Propone que haya unidad, dice que la política le hizo muy mal a la institución y que en los últimos tiempos el club, en ese aspecto, se parece más a lo que fue en su momento Nacional.

¿Cómo sobrelleva este momento?

La primera semana fue como un apagón, se paró el mundo de golpe. Es un shock porque se transforman todas nuestras costumbres, nuestros hábitos. El mundo cambió totalmente.

¿Qué hábitos cambió?

Fui bastante a la oficina en la primera semana para armar el famoso teletrabajo, pero la semana pasada solo dos. Además, de un día para otro, el fútbol que parecía que era el oxígeno para todos los futboleros, se paró. No hay fútbol, no hay salidas, y esta situación te hace ver un montón de cosas. A veces estamos llenos de adornos en la vida y nos damos cuenta que se puede vivir sin ellos. Actualmente estoy en casa con mi hijo más chico, los grandes son casados y el domingo fui a ver a mis nietas. Fue solo un ratito a través de una reja. Son esas cosas diferentes. Se caen un montón de dogmas. Por un lado ves que Trump es muy liberal, está interviniendo en la economía, se ha hecho keynesiano. O de repente, algunos son críticos del Estado y el Estado es el que está salvando al mundo en este momento. Hay un montón de cambios. Por otro lado, hay gente que está en las antípodas en sus pensamientos y hacen la misma gestión de la crisis como Bolsonaro, López Obrador y Trump. Es todo muy loco esto.

¿Cómo ve el club de afuera?

(Piensa). A ver... ¿cómo te puedo decir? Desde la tribuna se ve todo mucho más fácil, pero en la cancha siempre es mucho más difícil. El gran problema que tiene el club desde hace muchos años es la enorme división que hay. Es algo bastante complicado para nuestra institución. Deberíamos dejar los egos y las vanidades de lado y evitar que todos tenga su agenda propia. Pero no es fácil porque el ego está instalado y todos lo tenemos. Yo ya estoy grande, ya pasé por esto, fui presidente en tres períodos, me fui por las mías, no me echaron, y me permite opinar así. Tendríamos que rompernos todos la cabeza para unir al club. Hay gente muy valiosa en todos lados y deberíamos aprovechar a los mejores hombres del club. Pero no es fácil.

¿Piensa que el club está más dividido desde que usted se fue?

Creo que sí. Imaginé que cuando me fuiera se podían acabar esos temas, pero me da la impresión que no, que está más potenciado este tema. Entiendo que la política le hizo mucho daño al club.

En referencia a la política, ¿qué necesita Peñarol en estos momentos?

Eso. Que todos se puedan unir. Digo que se puedan y no que podamos porque yo no estoy en el bolillero (para futuro presidente). Si estuviera en el bolillero diría ‘dejemos las vanidades y los egos y tratemos todos juntos de tener una lista única’. Pero me parece bastante difícil. Aunque como el mundo hoy está en una encrucijada, quizás eso pueda ayudar a que haya unidad. No veo en Nacional la división que hay en Peñarol. No sé de qué grupo es cada uno. Eso no sirve, evidentemente. Pero como te dije: desde la tribuna se ve todo más fácil.

Camilo dos Santos

¿Piensa que en los últimos años Nacional aprendió alguna lección y Peñarol no?

No estoy para polémicas y más en este momento en el cual hay otras cosas más importantes. Creo que lo que padeció Nacional muchos años fue todo ese tema, todos los problemas que hubo con Restuccia y Cambón. Y en esto creo que, lamentablemente, Peñarol se ‘Nacionalizó’.

Recién dijo que Peñarol tiene gente muy valiosa en todos lados. ¿Qué piensa acerca de que se hayan abierto los distintos cargos de confianza a varias listas en el club?

Son maneras de gestionar. A mí me hubiera encantado poder sumarlos a todos a trabajar. Esa fue una cuestión que intentó hacer Jorge (Barrera), tratar de conciliar. Pero también lo estamos viendo en la política nacional que está bueno que haya un liderazgo firme. Y Jorge trató de conciliar y pacificar al club con su forma de conducir.

Hay cargos muy importantes que no los tiene el oficialismo.

Nadie puede negar la capacidad académica de mucha gente en distintos cargos, pero se tienen que alinear a lo que quiere el presidente. Hay cargos claves que tienen que ser de confianza. Pero seguramente Alfie debe ser de mucha confianza de Jorge y está bien. Desde el punto de vista técnico es muy bueno en su tema. Lo que pasa es que se tiene que alinear. No solo es bajar gastos. Cuando vos conducís, tenés que soñar también. No son todos números, hay otras cosas.

Camilo dos Santos

¿Qué le pareció el cambio de estatuto, en el que ahora se puede reelegir al presidente solo una vez?

Va contra la esencia del club. Siempre hubo liderazgos firmes. Con ese criterio no hubiera existido la figura de Guelfi, la de Cataldi ni la de mi viejo (José Pedro Damiani). Los clubes se nutren de esas esencias. Si esto hubiera existido antes, no hubiéramos tenido el liderazgo de esos tres enormes presidentes que tuvo Peñarol. Se habría quedado en una posibilidad. Lo que pasa es que todo lo que yo digo, lo tiran para el otro lado. Como cuando dijeron que me quería quedar para cobrar, que era una garantía. No me quedé. Era toda política que le hizo mucho mal al club. A esta altura de mi vida, con 61 años, puedo decir lo que pienso y lo que pienso es que se fue contra la esencia del club. Por eso entiendo que con este nuevo estatuto no habríamos tenido el liderazgo de esos hombres. Y ya que van a ese tema, hubieran cambiado otras cosas. Se legisla en beneficio de la política y no del club. Está bueno que el que gane tenga mayoría. La oposición está para fiscalizar y ayudar. Yo no fui consultado en ese tema. Si me hubieran consultado, hubiera dicho: ‘Bueno, modifiquen alguna cosas más para que el club sea más gobernable’.

Recién hablaba de que se decía que usted se quería quedar para poder cobrar. Hace cuatro días se informó que el club le abonó la deuda que mantenía con usted de 2017, más allá de la deuda que aún existe con su familia.

Sí, lo vi. Te explico. Yo nunca puse condiciones para que me pagaran, simplemente era lo que se había acordado. En mis últimos seis meses de mi gestión, quise armar un fideicomiso y no querían. Entonces todos se comprometieron que con las primeras ventas de jugadores, se cancelaba lo último que había puesto que era una cifra importante. Pasaron dos años desde que me fui y nunca reclamé nada. Fue un plan de pagos que me hizo el club. Nunca le exigí nada al club. Liberé todas las garantías para que el club pudiera seguir funcionando, lo hice convencido. Todavía falta bastante. Nos están pagando mensualmente a mí y a mi familia, y todavía falta la tierra del estadio que la compré de mi bolsillo y que voy a ser el último en cobrar.

Leonardo Carreño

En este año electoral, ¿a quién ve como buen candidato?

Veremos. Por lo primero que voy a trabajar va a ser por la unidad. ¿Si voy a incidir en la vida política del club? Sí, claro que voy a incidir. Pero lo primero que voy a tratar es que se unan todos. Todo ha cambiado mucho y el fútbol va a tener una tormenta importante con todo esto. Ante situaciones difíciles, los hombres que quieran a las instituciones, se tienen que unir. Por lo menos, intentarlo.

Hace unos meses usted le había dicho a Referí que veía a tres posibles candidatos: Jorge Barrera, Rodolfo Catino y Alejandro Ruibal. ¿Sigue pensando lo mismo?

Sí, porque los tres tienen capacidad de gestión. Hay que ver si Jorge se tira o no. Hay que tratar de rodearlo como siempre se intentó rodear al club. Creo que Jorge puede hacer una alianza de armar una lista de unidad. Él tiene condiciones para hacerlo por su forma de ser. Puede facilitar la unión.

Juan Pedro Damiani y Alejandro Ruibal

¿Y usted cree que se volverá a postular?

Es un tema claramente personal. La conversación que tuvo conmigo fue muy personal y sé lo demandante y desgastante que es ser presidente de Peñarol. A mí me llevó unos cuántos disgustos y problemas de salud. Esto no es fácil. Jorge me dio a entender sus razones muy personales que son muy atendibles para no presentarse. Pero si se presenta, va a tener mi apoyo como la otra vez.

¿Y si van otros candidatos como sucedió en las últimas elecciones como Marcelo Areco, Ignacio Ruglio e incluso Evaristo González cuyo nombre ha surgido este año?

Ahí tendríamos que convencer a Jorge, a Catino, a Ruibal o si no, ir en una manifestación a pedirle a Walter Pereyra, quien tiene la condición de unir y un gran respaldo de todos los peñarolenses.

Mantiene diferencias importantes con otros candidatos.

Lo que creo es que Ruglio en su momento fue un gran actor político. Primero creó el Movimiento 2809, después otro sector. El lirismo no es fácil. El romanticismo es muy lindo, pero después el día a día es complicado. Así ‘Nacionalizó’ al club. Como te decía, en Nacional hay un presidente y no veo tantas agrupaciones. Cuando creés que está todo mal y opinás de todo, todo, todo… No quiero entrar en polémicas, pero simplemente a esta edad puedo decir lo que quiero y como me avala todo lo que hicimos, que tomamos a un club con 7 mil socios y lo dejamos con 100 mil, con juveniles, con jugadores, con un estadio y con mucho pasivo y mucho activo, hablo. Creo que Peñarol tiene que acudir a la gente valiosa que tiene.

¿Y usted?

No, hace unos días dije que podría ser, pero no. Estoy bien así. Aparte tendría problemas serios con mis hijos. No quiero.

Si hoy fuera presidente, ¿habría elegido a Diego Forlán en estos momentos para técnico del club?

Sí, hubiera sido una buena apuesta. Seguramente lo hubiera tenido en consideración porque tiene todas las condiciones para ser un gran técnico. Después, la realidad es otra historia.