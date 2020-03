Juan Ravera: "Acá en Italia es como si todos los días hubiera un terremoto"

Hace tres años, un terremoto mató a 350 personas en Italia. La región de Le Marche, en el centro del país, fue una de las más castigadas. “Toda Italia estuvo de luto. Ahora, es como si todos los días tuviéramos un terremoto. Hoy (el viernes) se murieron 475 personas, un récord absoluto”, contó Juan Ravera a Referí.

El exdelantero de Wanderers y Nacional, famoso por convertirle goles a Peñarol con frecuencia en la década de 1990, vive actualmente en Montegiorgio, provincia de Fermo en la región de Le Marche, la tercera zona más afectada de Italia por el coronavirus.

“En esta región fallecieron más de 1.000 personas; en todo el país murieron, 2.978 hasta hoy viernes porque estoy conectado al Ministerio de Salud. Son 35.713 infectados en total, pero son números mentirosos, porque estos son a los que les hacen los tests para ver quién está infectado o no, y para hacerlo es gente que tiene síntomas. Después tenés toda la otra gente que no tiene síntoma y que no le hacen el test, gente contagiada que no se sabe dónde está. Estos números no son reales”, expresó.

En cuarentena en su domicilio desde el sábado 14 de marzo junto a su esposa y sus hijos Natanael de 9 años y Mía Belén de 5, contó cómo se vive la pandemia en aquel país, el segundo más afectado después de China: “Toda Italia está dentro de la casa, es impresionante. Hoy se murieron 475 personas, ayer 350. Esto se fue de las manos, es una locura total. Este es un virus que va muy rápido y no estamos acostumbrados a parar esto. Ustedes van a tener que hacer lo mismo ahí en Uruguay, todos dentro de casa”, expresó.

“Acá la gente no respeta las reglas, si te dicen que podés salir una vez por semana al Supermercado, o a la farmacia, hacelo. Pero no tenés que moverte más y acá había gente que salía a correr. Los hospitales están llenos, los médicos están haciendo turnos de 12 y 16 horas. Esto se fue de las manos y estamos hablando de Italia que el sistema de salud es de vanguardia”.

Después de terminar su carrera como futbolista en Italia, a donde llegó en 2001 y defendió a cuatro equipos, fue entrenador de clubesregionales, pero este año está alejado del fútbol. Trabaja en una fábrica que le confecciona accesorios de calzado a Tod’s, una compañía que pertenece a Andrea Della Valle, expresidente de Fiorentina, y además desde febrero es agente inmobiliario: “Hasta el viernes 13 fui a trabajar, me ponía el tapabocas, los guantes y volvía a casa. Desde el 14 estoy en cuarentena. Salgo una vez a la semana para ir al supermercado, me pongo el tapabocas, compro las cosas y vuelvo a casa. Trato de hacer la salida necesaria”.

Después adentro, con los niños: “Los gurises están haciendo los deberes, tienen clases online, lo único que tenemos que estar dentro de casa. Aprovechando este tiempo para estar juntos en familia. No lo vemos como algo negativo el hecho de estar encerrados”, admitió.

El decreto de la cuarentena es del 8 de marzo, hace 10 días: “Pero como no hicimos bien los deberes, ahora estamos pagando las consecuencias. Mucha gente no respetó las reglas a rajatabla y salía. Y gente que estaba en el norte, cuando salió la cuarentena, se fue a la casa de ellos en el sur, agarraron los trenes y se fueron. Se llevaron todo el virus, por suerte hasta ahora no explotó en el sur”.

Uno de los mayores problemas que tuvo Italia, según Ravera, es que “hay gente que tiene coronavirus sin síntomas, no tiene fiebre, no le duele la garganta, entonces son asesinos sin revólver que andan en la vuelta. Se ponen a menos de un metro de otra persona y la contagian. Estamos luchando contra un enemigo que no vemos”.

Ravera estuvo en contacto telefónico un par de veces con Javier Chevantón, otro exfutbolista uruguayo que está radicado en Lecce, con su cuñado que vive en una ciudad a 10 kilómetros de Montegiorgio y con un muchacho que fue a jugar al fútbol, pero volvió a Uruguay. “No andan muchos uruguayos en la vuelta por acá”, contó.

Dijo que ahora hace calor y que “fue raro” porque “prácticamente no tuvimos invierno en Italia, hubo entre 16°C y 17°C. Fue como si estuviéramos en primavera. Ahora hace calor, y eso va ayudar a contrarrestar el virus porque dicen que a los 27 grados (el virus) no resiste”.

Mientras tanto, disfruta de su familia y desea que en Uruguay el virus no ataque tan fuerte como en Italia.