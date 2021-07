Juegos Olímpicos: La "increíble experiencia" de una jueza transgénero de canotaje

Kimberly Daniels, jueza canadiense de canotaje, explicó este jueves su "increíble experiencia" de poder ser finalmente ella misma en el corazón de un acontecimiento tan importante como los Juegos Olímpicos de Tokio.

Hace un año Kimberly Daniels era un hombre y hubiera ejercido de juez como tal en los Juegos de Tokio. Pero el aplazamiento por la pandemia de covid-19 lo cambió todo.

"Mi proyecto en principio era venir a estos Juegos como hombre, pero no fue posible por el covid-19 (y el aplazamiento de los Juegos de un año). Entonces comencé mi transición. Por respeto a mi familia, no estaba segura de venir. Pero mi hija me dijo: 'papá, vamos juntos, celebremos la igualdad de género juntos'", explicó la juez.

Su hija, Hayley, fue eliminada el miércoles en la clasificación de la competición de canotaje femenino, la primera de la historia en los Juegos y comparecieron juntas en rueda de prensa este jueves.

AFP

Prueba de canotaje

"Kimberly es mi papá, también tengo una mamá. Es difícil de comprender, no hay un manual para la transición. Papá, estoy muy orgullosa de ti", dijo Hayley en un momento muy emocionante en la gran tienda blanca del centro de prensa.

"Los Juegos son una experiencia increíble, a disfrutar del comienzo al final", subrayó la juez.

"Hasta aquí ha sido una experiencia muy positiva, no he tenido ninguna reacción negativa y se lo agradezco a la comunidad del canotaje por su espíritu abierto, ser tan positiva, acogedora y comprensiva", señaló Kimberly Daniels.

"Me siento en paz"

"Soy transgénero, lo he sido toda mi vida. Para mí era el buen momento. Venir aquí me daba miedo, pero finalmente por fin he podido ser yo misma. Queríamos compartir esta historia para mostrar que somos simplemente gente normal, el género no es solo hombre o mujer. Solo pido una cosa, respeto, es una palabra muy importante", añadió.

Kimberly Daniels no es la primera personalidad transgénero en el mundo del canotaje en abrirse públicamente: El campeón olímpico de 1996 francés Wilfrid Forgues se convirtió en Sandra y lo hizo público en 2016.

"Poderme presentar como mujer hoy era mi objetivo. Me siento en paz hoy, estaba preparada para lo peor, pero entre el hotel y el transporte hablé con muchos voluntarios y todos estuvieron increíbles. Podía ver su sonrisa y esto quería decir mucho para mí", continuó.

La canadiense asegura tener como modelo a la estadounidense Caitlyn Jenner, campeón olímpico de decatlón como William Bruce Jenner en 1976 antes de convertirse en una mujer y en un referente.

"He leído todas sus entrevistas, tenemos más o menos la misma edad y somos antiguos deportistas. Me dije 'si ella lo pudo hacer', me dio confianza", añadió.

Kimberly Daniels ejercía como juez este jueves en la final de canotaje femenino.

AFP