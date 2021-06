Jueza rechazó pedido de nulidad presentado por abogados de Operación Océano

La jueza Beatriz Larrieu rechazó los cinco pedidos de nulidad planteados por los defensores de los imputados en la Operación Océano. Consideró que cuando se detectó el faltante de los archivos de un celular se suspendió la audiencia y no se retomó hasta que toda la información estuvo cargada en el sistema, por lo que no hubo "indefensión" para los imputados, informó El País este miércoles y confirmó El Observador con fuentes del caso.

"No se ocasionó a los imputados ni perjuicio ni situación de indefensión alguna", consta del fallo. Los abogados notificaron una presunta falta de evidencia en la carpeta investigativa que se les entregó para seguir el caso, que investiga a 32 imputados por promesa de retribución o retribución a menores a cambio de sexo y otros delitos sexuales. A raíz de ello, acusaron a la fiscal Darviña Viera de ocultarlos.

Sin embargo, "no hay nulidad sin perjuicio y aquí no hubo perjuicio para el imputado" y "no se vulneró norma alguna que regule la forma de intervención del imputado", defiende la fiscalía y forman parte del argumento de la Justicia. Añade que "las garantías no fueron menoscabadas" por "no haber entregado involuntariamente" parte de las pericias.

La fiscalía argumentó que en este caso "no existe indefensión, ya que gran parte de los chats que surgen de las pericias y que corresponden al teléfono principal de la víctima los tenían desde el momento de la formalización, ya que se le entregaron fotografías de los chats contenidos en la pericia extraídos directamente desde la apertura primaria del celular".

Por el contrario, los abogados Juan Williman y Soledad Suárez sostenían que en la audiencia del 23 de febrero de 2021 se constató que en dos de los discos duros externos de las defensas de los imputados faltó la grabación extraída del celular de una de las víctimas. En esa línea, las defensas pidieron la exclusión del proceso de toda la información contenida en todos los celulares, computadoras y dispositivos electrónicos investigados en esta causa y de toda la evidencia que hubiera surgido de ellos.

Uno de los últimos sucesos en torno a esta investigación ocurrió hace tres semanas, cuando Larrieu prorrogó el plazo de investigación por la mitad del tiempo que había pedido la fiscal, y cuestionó varios de los fundamentos presentados. La extensión del plazo que otorgó Larrieu fue para presentar la acusación contra los imputados: de seis meses y no de un año como había solicitado la fiscal a mediados de abril de este año.

Por otra parte, la jueza fijó la fecha para que se celebre la primera audiencia de prueba anticipada con una de las víctimas: el 28 de julio, informó El País. El mismo día, horas antes, se celebrará otra audiencia en la que se definirá entre las partes el contenido del interrogatorio. Ocurre luego de que las audiencias de declaración anticipada fuesen suspendidas hasta que se accediera por la defensa al contenido de los dispositivos correspondientes a las víctimas.