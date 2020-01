Jugadores del interior analizan tomar medidas contra OFI

El presidente de la Asociación de Futbolistas Amateur del Interior (AFAI)analiza tomar medidas contra la Organización de Fútbol del Interior (OFI), por la decisión de “bajar” y derivar a un tribunal a los jugadores que no cedieron sus derechos de imagen para televisar la Copa Nacional de Selecciones, según confirmó el presidente de la gremial Andrés Klein a Referí.

El tema de los derechos de imagen de los jugadores del fútbol del interior viene de larga data. Los primeros choques entre la AFAI y la OFI se generaron a inicios de 2019.

Camilo dos Santos

Mario Cheppi asumió a fines de 2018 la conducción del fútbol del interior. A los pocos meses se vio enfrentado ante un escenario complejo: lograr la cesión de los derechos de imagen de los jugadores para que Tenfield emitiera los partidos de la Copa Nacional de Selecciones en enero de 2019.

El tiempo pasó y las negociaciones no llegaban a buen puerto. La empresa Tenfield comunicó a OFI que ese tema lo debía resolver con las Asociaciones.

Ante esto, OFI comunicó a las Asociaciones que debían solucionar el tema internamente y que los jugadores debían presentar un documento firmado avalando la cesión de derechos. Y se entró en un laberinto difícil de salir. La gremial de jugadores denunció que los futbolistas recibieron amenazas en caso de no ceder la imagen. Finalmente se llegó a un acuerdo porque los jugadores cedieron gratuitamente, por ese único torneo como lo dejaron claramente establecido en una nota, sus derechos.



El conflicto de 2020

Milton Cabrera/El Telégrafo

El torneo se emitió por televisión y Paysandú se coronó campeón. El año 2019 transcurrió. Y en medio del viaje apareció en escena un nuevo competidor: AUFTV.

La AUF salió al mercado y se quedó con los derechos de la Copa Nacional de Clubes de la A y la B. Se habló con los jugadores por los derechos de imagen. Luego de un tiempo de negociaciones se llegó a un acuerdo al menos insólito: los jugadores cambiaron sus derechos de imagen a cambio de determina cantidad de operaciones de rodilla.

Para enero de 2020 estaba fijada la Copa de Selecciones del interior. Y el tema de los derechos se puso otra vez en consideración. Esta vez con un detalle: la gremial de los jugadores del interior tenía el antecedente reciente del acuerdo con la AUF.

“Se comenzó a hablar de manera reservada y se estipularía un porcentaje del dinero que es el que entra a OFI para que vaya destinado a los jugadores por el concepto de derecho de imagen. Quedaron en el compromiso de responder eso y nunca se respondió nada. Esperamos y esperamos y la respuesta aludía a que no tenían tiempo”, explicó el presidente de AFAI, Andrés Klein, a Referí.

Klein agregó que “se pidió un plazo a las Asociación para que presentara una lista de 40 jugadores, posteriormente a eso se pedía que cedieran los derechos de imagen. Con dos opciones: que los cobren o que los cedan gratis. Cada jugador debía marcar con una cruz qué quería. Pero todo eso se hizo sin hablar con AFAI. Hasta que los plazos no daban y salieron con un palo como ese comunicado que emitieron”.

Klein dijo estar sorprendido por la actitud de OFI “porque la respuesta fue a dos días de empezar, el 9 a la tarde y el campeonato empezó el 11”.

Sorpresa en AFAI

Andrés Klein, presidente de la gremial de los jugadores del interior, dijo a Referí que la nota que recibieron de la Organización del Fútbol del Interior, donde se deja constancia de “bajar” a los que no cedan los derechos y mandarlos a un tribunal arbitral, le causo sorpresa.

“Estuvimos varias semanas dialogando que salieran con eso fue sorpresivo. Reprochamos en una competencia amateur prime un acuerdo que no hemos visto y se saque a la gente, se diga que no pueden jugar, ni entrar a nua cancha, ni estar en una lista, porque algunos muchacho estaban de viaje o de licencia y no pudieron llegar a firmar la carta. Sorprende que se amenace a los jugadores con sanciones. Por lo menos en el código de penas de OFI no está puesto eso como una falta. Tampoco figura en el código de penas de la AUF. Es raro todo esto. Haberlo publicado de esa manera, no sé que buscaban, que nos quedemos quietos”, expresó Klein.

Derecho personal

Camilo Dos Santos

La Asociación de Futbolistas Amateur del Interior entiende que los derechos de imagen son personales y que si el jugador no quiere firmar se termina el tema.“Cuando miré la circular de OFI quedé de cara porque eso no está a tono con lo que todos queremos. Desde la misma AUF no es lo que quieren. Supongamos que mañana pasa eso en AUF, que a los jugadores de los cuadros les dice si no ceden el derecho de imagen no juegan, se armó un revuelo enorme. ¿De qué estamos hablando? Es un derecho de la persona. Si la persona no quiere, no quiere, y chau. No podés pasar el partido”, expresó Klein.

El dirigente agregó: “Aparentemente hay un contrato de antes donde OFI se responsabilizó del derecho de imagen de los que juegan y los técnicos y a fuerza de cuchillo les quieren hacer firmar algo y nunca hay diálogo”.

¿Hablaron con la AUF?

Diego Battiste

Referí intentó a lo largo de la tarde del domingo comunicarse con el presidente de OFI, Mario Cheppi, y con el neutral Fernando Sosa, para conocer su versión de los hechos pero no respondieron.

Fuentes de la AUF revelaron a Referí que todos los jugadores inscriptos y convocados para jugar la copa de selecciones de OFI cedieron su derechos de imagen y están habilitados. Agregaron que no están habilitados los que fueron preseleccionados, nunca fueron convocados, no entrenaron y no van a jugar.

Según la fuente consultada, el tema fue hablado y aclarado el viernes con AFAI en la AUF.

Klein dijo a Referí que “hubo gente, no nuestra, pero gente afín a nosotros, que habló con Sosa y quedaron en llamarnos. Pero no me llamó nadie. O no tenían saldo o no tienen mi número”.

Comunicado de la Comisión Directiva de AFAI pic.twitter.com/urbzoB7sOV — Afai (@AfaiOficial) January 10, 2020

El presidente de la gremial agregó: “A mí nadie me aclaró nada. Ellos insisten en eso. Te pueden inscribir a vos pero a mí no. Ahora veo que les duele más que saquen algo a la prensa (el comunicado de AFAI) en lugar de hacer bien las cosas. Es raro. Al menos es algo raro un comportamiento así. Y no es algo que pienso yo solo, lo pensamos muchos y no solo desde la parte de AFAI”.

Klein dijo que el tema fue hablado con la gremial de jugadores profesionales. “Hablamos con la Mutual por este tema, y también con AFU (la representación que tiene los 11 votos en AUF y que tiene como cabeza a Matías Pérez). Están todos al tanto”.

Medidas judiciales

Diego Battiste

El hecho es que la pelota se puso a rodar y el campeonato de selecciones comenzó el fin de semana.La Asociación de Futbolistas del Interior analiza estudiar medidas y recurrir a la justicia ante la situación que se planteó.

“Los abogados ya están viendo ese tema. Si no hay diálogo vamos a ir a una etapa judicial,. Nosotros queremos diálogo y nos consta que en las esferas de la AUF también, pero cuando hablamos de diálogo saltan con eso no hay dialogo que valga y el que no firma no juega. No sé decir que tipo de denuncia vamos a hacer pero estamos viendo algo. Estamos analizando posibles acciones. Veremos. La medida es contra OFI”, sentenció Klein en charla con Referí.