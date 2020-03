Jugadores uruguayos pidieron su tajada por aparecer en FIFA 20

La industria de los videojuegos es millonaria. La del fútbol también. Y el combo entre ambas la convierte en un negocio sin precedentes. Por eso, ningún actor que participa en ella quiere quedar afuera.

Primero, la Confederación Sudamericana de Fútbol firmó un convenio con Electronic Arts para ceder todos los derechos de sus torneos (Copa Libertadores, Recopa y Copa Sudamericana) para el videojuego del deporte rey más vendido en el mundo: el FIFA 20.

Tras lograrlo, obligó a los clubes a firmar un contrato de conformidad en el que se compromete a ceder todos sus derechos (marcas, escudos, uniformes, insignias y mascotas) para su uso “irrestricto” en todo el videojuego. Incluido al uso colectivo de imagen de jugadores. Si algún club no estaba de acuerdo con este punto y no firmaba esta carta, podía no disputar la competencia.

Si bien los clubes ceden los derechos de imagen de los jugadores, los futbolistas entienden que este es un derecho personal de ellos. Por lo tanto, que aparezcan los nombres y sus rostros en el videojuego les demuestra que están usando su imagen. Si no lo reclaman, quedan afuera. Y, como los jugadores creen que el derecho de imagen es un derecho “personalísimo”, reclaman su tajada.

Por eso, más allá del convenio firmado entre los clubes y la Conmebol, nueve sindicatos de futbolistas profesionales de Sudamérica lograron obtener dinero a cambio de que sus nombres y caras aparezcan en el videojuego. Gremios de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú, Venezuela (a excepción de Brasil) firmaron un “acuerdo macro” en el que dentro de varios puntos hay un pago por la explotación de los derechos de imagen en el FIFA 20. Este convenio, contado a Cromo por un miembro de la Mutual Uruguaya de Footballers Profesionales, se trató de un acuerdo “confidencial”.

Este fue uno de los posibles motivos por los que los jugadores de los equipos brasileños no aparecen licenciados en el FIFA 20: los nombres son ficticios y en vez de que aparezca el nombre de Matías Viña en Palmeiras aparece uno extraño.

La explicación jurídica y hasta el derecho por los tatuajes

Agustina Fernández, abogada de Fernández Secco, especializados en derecho de imagen, dijo que el uso comercial de una persona “debe ser autorizado por la persona” en cuestión.

“En derecho existe un principio que dice que nadie puede dar más derechos que los que tiene”, comentó.

El tema de los derechos sobre las creaciones que aparecen en videojuegos deportivos llega hasta a los tatuajes. En enero de 2019, The New York Times informó que algunos creadores de tatuajes tocaron la puerta de los grandes productores para pedir lo que aseguran les corresponde. “Esto se puede llevar al infinito”, comentó Fernández.

Por ejemplo, la compañía de tatuajes Solid Oak Sketches cobró derechos de autor de cinco tatuajes que aparecen visibles en tres jugadores de la NBA, entre ellos Lebron James, que fueron utilizados en la serie NBA 2K.

“Tiene que haber un reordenamiento de la industria mediante el cual se empiece a conseguir una distribución justa en función de los resultados”, comentó. En este sentido, los jugadores de Sudamérica han dado el primer paso y han logrado una recompensa económica.