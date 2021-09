Jugar al FIFA dejó de ser un "jueguito" en Uruguay: cuáles son los planes de la AUF

Jugar al FIFA dejó de ser jugar al FIFA. Para muchos en Uruguay el término que más se acerca a su forma de sentir este videojuego es competir.

Uruguay es un pueblo futbolero. Y también muy jugador de FIFA. Hay estadísticas que lo avalan. Gamstat, que analiza los perfiles de los jugadores de PlayStation en decenas de países del mundo, aseguró en 2020 que Uruguay es donde más se jugaba per cápita. La mayoría son casuales: aquellos que encienden su consola o PC por el mero hecho de entretenerse.

Están los otros que buscan un condimento adicional al entretenimiento: la competición. Y hay una organización, la Federación Uruguaya de Fútbol Virtual (FUFV), que se fundó con el cometido de darle otro sentido “a los jueguitos”. Desde su creación hace seis años, tiene entre 1.500 y 1.800 jugadores disputando sus certámenes en el modo 11 vs. 11 año a año. Cuentan con tres divisionales compuestas por 80 equipos en total: exigen que cada uno posea al menos 16 futbolistas virtuales.

Este modo es uno de los más populares que propone FIFA. Permite que cada jugador se confeccione a sí mismo en una posición determinada en el campo de juego, como si fuera un futbolista real.

Hoy tienen tres divisionales compuestas por equipos y un área legal y de marketing. Juegan temporadas cuyas normas son respetadas por cada uno de los integrantes de los equipos. Tal es la seriedad, que el abogado creó un código de penas y normas de funcionamiento de los torneos, que son fiscalizadas por un abogado.

El tomarse en serio esta actividad, tan multimillonaria en el mundo pero a paso lento en Uruguay, empezó a generar interesados. El primero fue Racing de Sayago. La institución albiverde fue una de las primeras de Latinoamérica en crear un equipo de e-sports para competir en FIFA en el modo 11 vs. 11. Luego, se fueron sumando más. “Algunos los fuimos a buscar, otros venían solos”, contó Gastón García, uno de los directores de esta federación. Peñarol y Nacional también decidieron sumarse.

De hecho, hubo una final de un certamen entre ambos cuadros grandes que fue retransmitido por los canales oficiales de ambos equipos y también la plataforma de AUF TV, que fue observado por 60 mil personas.

Lo que deja en dinero

La Federación Uruguaya de Fútbol Virtual cuenta con seis sponsors, dos de ellos empresas multinacionales que le dan nombre a algunos torneos. Al campeón del torneo de primera división le otorgan 20 mil pesos. También reciben obsequios de las compañías que los auspician. El goleador de cada torneo también obtiene un premio económico.

Además de la FUFV, hay otras organizaciones que intentan empujar una industria con cada vez más adeptos. Algunos logran aportes comerciales de tiendas de tecnología, que alimentan un premio final en premios. Una de ellas es la Asociación de E-Sports Uruguay.

A mediados de agosto organizó un torneo de 1 vs 1 (un solo jugador maneja todo el equipo que elige), que tuvo cuatro sponsors. Los premios son obsequios de una tienda que vende videojuegos (entre ellos la edición física de FIFA 22 que cuesta US$ 100).

“Es un país complicado para hablar de e-sports. Para mucha gente siguen siendo jueguitos, pero en todo el mundo es una industria millonaria y hay muchas marcas, clubes”, indicó García.

Los torneos oficiales entregan cifras más jugosas de dinero a los mejores del mundo. La decimoquinta edición de la FIFA eWorld Cup le entregó en 2019 al campeón US$ 250 mil al campeón y US$ 150 mil al vice. Los torneos de 2020 y 2021 fueron suspendidos debido a la pandemia. El alemán Mohammed Harkous, último campeón de este certamen en el modo 1 vs. 1, confesó en una entrevista al diario La Razón que entrena 12 horas por día. No solo lo hace jugando partidos, sino que analiza oponentes y trabaja en su equipo y sus tácticas.

Los que se destacan en Uruguay

Si bien para los principales organizadores de la industria, hace falta más apoyo, Uruguay ya ha logrado destacarse con esfuerzos individuales en FIFA. El más destacado es el de Agustín Wilkins, que llegó a estar en el cuarto lugar de Sudamérica en una clasificatoria de FIFA.

Junto a Martín Rey, representa a la Asociación Uruguaya de Fútbol en torneos formales que realiza Electronic Arts en el mundo. Clasificaron al mundial tras haber finalizado en la segunda posición en la clasificatoria sudamericana. La Copa del Mundo se iba a realizar en agosto en Dinamarca, pero EA la canceló por la pandemia.

En lo que sería el ranking FIFA, Uruguay está ubicado en el cuarto lugar del mundo en el fútbol virtual. Solo lo superan Inglaterra, Brasil y Malasia, en ese orden.

Hoy, tanto Rey como Wilkins, integran CA21 Team, el único equipo uruguayo “profesional” de FIFA de 1 vs. 1. Quien está detrás de este equipo es Ramón “Cachila” Arias, el futbolista de Universidad de Chile, quien supo jugar en Peñarol y Defensor Sporting en Uruguay. Armó un conjunto de seis integrantes a quienes les paga un sueldo mensual para que puedan potenciarse en este tema.

Wilkins también logró clasificar a la primera Copa Libertadores organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol y EA Sports. Una falla de Antel justo en la fecha en la que se realizaba el certamen lo dejó afuera.

Cuáles son los planes de la AUF

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) parece entender este fenómeno, pero aún no ha implementado nunca política en el asunto.

En diciembre del año pasado abrió un llamado a propuestas para “los derechos de reproducción, transmisión, explotación, organización, administración y comercialización de torneos” que se desarrollen en Uruguay en el marco de la AUF.

Desde diciembre se han hecho cuatro propuestas. “Algunas son muy diferentes y otras complementarias”, comentó a Cromo Fernando Sosa, integrante del Consejo Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Queremos darle un sentido homogéneo entre lo que se juega a nivel local y lo que se disputa luego a nivel internacional”, comentó. No solo por la forma de los torneos, sino también por las plataformas y los modos de juego que existen. Consideran que a fin de año ya deberán tener resuelto este tema.