Julio Bocca homenajeó a su maestro Willy Burmann, quien murió por coronavirus

"Cada bailarín tiene su maestro, y hoy se fue el mío", escribió Julio Bocca desde la cuenta de Intagram de su fundación. Y así, con un sentido texto y una foto, despidió a su maestro Wilhelm "Willy" Burmann, quien murió a sus 80 años por coronavirus.

Así como lo hizo con Bocca, el alemán formó a varias estrellas mundiales del ballet en Nueva York.

"Tuve grandes maestros de los cuales aprendí mucho . Pero él supo descubrir como uno podía cambiar y mejorar , aprendí que caminar es como bailar, que la danza no es una foto si no una movie picture, aprendí que uno al caminar apoya el talón primero pero en la danza son los dedos de los pies . Y pudiera seguir mucho más. Solo quiero decirle Willy Burmann gracias por creer en mí, tener su amistad y haber vivido todo lo que hemos vivido alrededor del mundo con grandes figuras del ballet. Gracias y siempre estarás en mi corazón y trasmitiré a los estudiantes y profesionales todo lo que tú me has enseñado. Siempre estarás y serás uno de los grandes maestros del mundo", dice el mensaje firmado por el bailarín, coreógrafo y maestro argentino.

Keep the friends and family of ballet extraordinaire #WillyBurman in our prayers- he passed from COVID-related symptoms today. The family at @StepsonBroadway lost a truly special guy.



