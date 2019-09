Jutep: Nueva ley de ética en la función pública "no ataca conflictos de intereses”

El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, dijo al programa Así Nos Va de Radio Carve que el nuevo Código de Ética para los funcionarios públicos aprobado en el Parlamento la semana pasada (ley 19.823) no “ataca el problema de los conflictos de intereses” recurrente en Uruguay.

“El conflicto de intereses en Uruguay está en primera línea en los temas vinculados con los hechos irregulares y eventuales hechos de corrupción”, apuntó Gil Iribarne.

El presidente del organismo señaló que el nuevo proyecto de ley no se ocupa de los tres temas que debería: la prevención, el análisis y la sanción.

“Hay conflictos de intereses tapados y ocultos. Necesitamos que haya organismos que lo analicen y lo investiguen y la potestad para sancionar, y ese organismo para nosotros debería ser la Jutep”, argumentó Gil Iribarne.

“La mejor ley no es buena si no queda en el papel, y con las normas anticorrupción está pasando eso”, aseguró Gil Iribarne.

El presidente de la Jutep también afirmó que el conflicto de intereses no siempre “significa una irregularidad”, sino que este depende de qué haga la persona con la incompatibilidad de los cargos que ocupa. ”El asunto es cómo lo manejo; si me doy cuenta y actúo o si me doy cuenta y me hago el distraído como pasa muchas veces”, apuntó Gil Iribarne.

“Tiene que haber sanciones. Si yo oculto que mi relación con una empresa a la que superviso tiene que haber una sanción, y eso queda absolutamente diluído en este proyecto que mantiene el [proyecto anterior]”. Y agregó: “En la historia han habido muy pocas sanciones”.

Gil Iribarne también fue consultado por el caso de Robert Silva como candidato a la vicepresidencia por haber trabajado en Abengoa-Teyma mientras ocupaba el cargo de secretario general en la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y reiteró que la ley les impide pronunciarse sobre casos en períodos electorales, algo que ya había informado a El Observador.

“Nosotros no vamos a opinar porque no queremos que nadie – me refiero a la ciudadanía – piense que la Junta está a favor de tal o cual interés partidario", dijo Gil Iribarne y señaló que “hay una norma legal que establece limitaciones para actuaciones de la Jutep para un año electoral y establece más limitaciones para 90 días antes de las elecciones”. “No podemos gestionar denunciar referidas a candidatos”, sostuvo.

Al final, Gil Iribarne añadió que si no se hace nada al respecto con esta situación dentro de cinco o 10 años Uruguay va a estar "como los que están peor" en materia de corrupción.