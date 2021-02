Karina Vignola fue desvinculada de Canal 10: "A nadie le importa el otro, te tratan como a un perro"

Karina Vignola no continuará como conductora de Consentidas, el ciclo de Canal 10 en el que entre 2019 y 2020 fue una de sus conductoras. El programa cambiará su formato a partir de este año, y a la salida por decisión propia de Sara Perrone luego del final de la temporada pasada se suma ahora la desvinculación de Vignola. La conductora habló sobre su partida del programa, y criticó al canal.

Entrevistada en Algo Contigo (Canal 4), Vignola dijo: "Yo no puedo decir que haya sido por una cosa o por otra. Seguramente yo no colmo las expectativas artísticas del canal, y eso en algún momento algún gerente me lo dijo".

"Me tiene cansada la hipocresía, que me echen, no me interesa, pero me cansa la hipocresía. A nadie le importa como estás", dijo después, más encendida. "Yo entendí que porque hice algo público no fue de su agrado, además de que no les gusto artísticamente, y punto", dijo en referencia a su militancia pública por el Partido Nacional. Durante la última campaña electoral, Vignola acompañó en sus giras a la actual senadora Gloria Rodríguez, fue la presentadora del acto de cierre de campaña de la candidata a la Intendencia de Montevideo Laura Raffo, y se refirió también a una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou en la que conversaron, entre otros temas, sobre salud mental y depresión.

"Vamos a cambiar esa hipocresía, no mientan más. A nadie le importa nada. Te tratan como un perro, como un numerito que va caminando por el pasillo", agregó.

A su vez, Vignola se refirió a la situación laboral de su esposo, Gaspar Valverde, quien no está más en Polémica en el bar, del que era parte desde el comienzo. La comunicadora contó que un conflicto con Álvaro Navia (su socio en la adquisición y producción de ese programa y del flamante La peluquería de Don Mateo) llevó a su salida del aire, aunque en su caso no se trata de una desvinculación, ya que es uno de los socios del programa, pero que su situación no tiene nada que ver con la suya.