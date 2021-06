Kate Winslet se negó a que retocaran su cuerpo para una escena de sexo en Mare of Easttown

Mare of Easttown fue un éxito sorpresivo para HBO. Si bien la serie contaba de pique con credenciales suficientes como para atrapar al público en la primera parte del año en televisión, el personaje interpretado de manera brillante por Kate Winslet caló hondo en los espectadores y generó un entusiasmo que, a priori, era difícil de adelantar.

Aunque el caso de asesinato ocupó buena parte del metraje de la ficción, uno de los elementos que más impactaron en quienes siguieron las andanzas de Mare domingo a domingo durante su emisión fue la naturalidad con la que Winslet abrazó a su personaje, una detective de pueblo chico llena de heridas emocionales, una familia curiosa y disfuncional, desaliñada y con muy pocas pulgas. En una industria donde la presión sobre las mujeres, su cuerpo y la necesidad que se vean jóvenes y radiantes atraviesa cada ficción, el aspecto de la actriz de 46 años fue celebrado por, justamente, parecer de 46 años y no ocultarlo.

En ese sentido, Winslet debió luchar para que su personaje no fuera "embellecido" en post producción, y en varias ocasiones debió enfrentar al equipo detrás de la serie, que pretendió "rejuvenecerla" unas cuantas veces.

Eso sucedió, por ejemplo, en los posters promocionales de la serie, que según contó Winslet en una entrevista con The New York Times, rechazó dos veces por encontrar su rostro demasiado artificial. "Chicos, sé bien las patas de gallo que tengo, pónganlas todas otra vez", recuerda que les dijo a los diseñadores.

Otro episodio similar sucedió en el rodaje de uno de los primeros capítulos de la serie, cuando Mare, su personaje, tiene una escena de sexo con el del actor Guy Ritchie.

Según se supo en esa misma entrevista con el medio neoyorkino, luego de repasar la escena el director Craig Zobel le aseguró a la protagonista que podrían eliminar una parte de la barriga que se había "colado" en la toma, pero la respuesta de Winslet fue tajante: "Ni se te ocurra".

¿Segunda temporada?

Mare of Easttown emitió su último episodio el pasado domingo. Fue un capítulo lleno de revelaciones, círculos que cerraron a la perfección y un personaje fantástico, el de Mare, que terminó su camino de manera ideal. Y aunque nada indica en la historia que podría existir una continuación, el entusiasmo del público ha hecho que la pregunta empiece a resonar con fuerza: ¿habrá segunda temporada?

Si bien no hay planes de que eso suceda —Mare of Easttown es una mini serie y, por lo tanto, autoconclusiva—, la propia Winslet ha dicho que no le desagrada para nada la idea de volver a meterse en la piel de Mare.

"Me encantaría volver a ella", dijo hace poco la actriz ganadora del Oscar por El lector al sitio TVLine. "La extraño. De verdad. Es de lo más raro. Siento como si estuviese de luto. Fue un papel absolutamente maravilloso. Hay algo muy adictivo en Mare porque es tan salvaje y adorable y brillante y real. Me encantó interpretarla", agregó.

De todos modos su creador, Brad Ingelsby, aseguró que por el momento no planea hacerlo.

"Siempre fue concebida como una temporada. Si tuviera una gran idea, supongo, lo consideraría. Si estuviese convencido de que podría hacer justicia a los personajes y su mundo, y también a los que han abrazado la serie. Pero no tengo esa idea todavía", dijo.

Actualmente la serie se puede ver de manera completa en la plataforma HBO GO —próximamente, HBO MAX— y en las plataformas de streaming de los operadores de cable que tengan ese servicio.