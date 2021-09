Kilo de novillo especial a US$ 4,45; sube el precio con fuerte demanda y oferta limitada

El precio del novillo tuvo una suba pronunciada esta semana y en las últimas horas se llegaron a concretar negocios por hasta US$ 4,45 el kilo, por novillos especiales bien terminados, según operadores del sector.

La firme demanda de la industria se encontró con una oferta limitada de animales de punta y cierto retraso en los embarques, por el exceso de lluvia en distintas zonas.

Los precios de la vaca gorda también se recuperaron, a promedios de US$ 4,10 y US$ 4,15 el kilo, y la vaquillona en el entorno de US$ 4,20.

Los precios “no obedecen a retención del ganado”, indicaron consignatarios consultados, sino a la disponibilidad y la firme demanda de una industria frigorífica con necesidad de faenar.

En la última semana fueron faenados 54.577 vacunos, una cifra alta para setiembre, que mantiene la tendencia de sucesivos meses con récords de procesamiento y encamina el año 2021 a cerrar por encima de los números históricos de 2006.

Este alto índice de faena adquiere más valor si se considera que uno de los frigoríficos con más capacidad, el Frigorífico Tacuarembó, operó parcialmente antes de cerrar por licencia y solo faenó 764 animales, cuando su promedio está por encima de 3.600 reses semanales.

Tanto la faena como los valores de la hacienda, así como el precio de exportación, son los de un año excepcional, “en el que el sector tiene todo alineado como hace tiempo no tenía” indicó un consignatario.

Llovió mucho y es algo a tener en cuenta

El exceso de lluvias podría extender su impacto, ya que la preparación de los ganados que se esperaba para abastecer la demanda hasta fines de mes podría retrasarse.

La expectativa vendedora para los próximos días es que se puede ganar algún centavo más, atendiendo al desarrollo de la situación en Brasil, donde las exportaciones a China siguen frenadas, y la industria ha solicitado una revisión de los protocolos para que puedan ser embarcados los contenedores ya cargados antes de que se declararan los casos (de vaca loca) el 4 de setiembre.

Esta situación ha tenido algunas repercusiones en el escenario local. El frigorífico Carrasco iba a cerrar y no lo hizo por la necesidad de complementar con su producción el cierre de exportaciones de Brasil.

A su vez, operadores del sector han apuntado que el freno en Brasil derivaría hacia Uruguay cierta cantidad de contenedores de frío que contribuirían a mejorar las perspectivas de embarques retrasados por la crisis logística.

En el mercado se estima que la industria podría alinearse para no convalidar precios por encima de US$ 4,50 el kilo, teniendo en cuenta que –como reflejó INAC esta semana– los frigoríficos enfrentan los valores más altos de la materia prima desde 2007: US$ 1.171 por cabeza, un aumento de 6% respecto a agosto y una escalada de 20% frente a los US$ 973 de agosto del año pasado.

Esto ha hecho caer el índice del Valor Agregado Industrial a US$ 137 por cabeza, su menor valor desde setiembre de 2010. En agosto mostró una caída mensual de 19% y de 23% frente a igual mes del año pasado (US$ 179).

A su vez, se consolida el ascenso en el precio de exportación, que esta semana superó los US$ 5.000. El Ingreso Medio de Exportación (IMEx) de carne vacuna llegó a US$ 5.047 por tonelada peso canal en la semana cerrada el 11 de setiembre.

Se trata del mayor valor desde que hay registros, aunque son datos preliminares que pueden ser revisados.

Los aumentos sucesivos han llevado el acumulado anual a US$ 4.100, sosteniendo expectativas firmes y realistas de superar por primera vez el promedio de US$ 4.000 al cierre del año 2021.

El valor de la semana anterior fue ajustado en casi US$ 200, de US$ 4.821 a US$ 4.637, de acuerdo a los registros del Instituto Nacional de Carnes (INAC).

En las últimas cuatro semanas móviles la media para carne bovina fue de US$ 4.571 por tonelada, más de US$ 600 por encima de los US$ 3.914 por tonelada en similar período de 2020, con precios históricamente altos en China.

Reposición y ovinos

En el mercado de reposición a las puertas de la primavera hay poco ganado y una demanda selectiva, sobre todo para lo que queda de invernada. Los valores que se consiguen en pantalla por la puja no se logran en el campo. Luego de las lluvias y los pronósticos de día soleados se va a activar la demanda en el mercado de reposición y la oferta está empezando a aparecer, con valores muy buenos.

Con un promedio de US$ 2,30 el kilo para los terneros, “los campos están con poco volumen así que cuando empiecen a venir se va a afirmar la reposición; la relación flaco gordo está muy favorable para reponer, con una buena relación para el invernador que incluso ha mejorado porque está casi 1 a 1”, afirmó uno de los consignatarios consultados.

El cordero, y los lanares en general, siguen estando muy demandados por la industria. La oferta también se redujo, indican los operadores, y los negocios por corderos se cierran en US$ 4,60 el kilo con entradas muy cortas.