L-Gante fue al programa de Mirtha Legrand, criticó a la conductora y reveló un romance con Wanda Nara

El cantante argentino L-Gante fue el protagonista indiscutido del programa más reciente de La Mesaza, la nueva encarnación del histórico programa de Mirtha Legrand, que la conductora realiza ahora en las noches de sábado. El líder del movimiento "cumbia 420" fue uno de los invitados, y en el programa confirmó que inició una relación con la empresaria Wanda Nara, además de tener un cruce con Legrand al aire.

Hace algunos días, el cantante compartió con Nara –recientemente separada del futbolista Mauro Icardi– una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, con motivo de haber sido elegido como modelo para la nueva marca de ropa deportiva impulsada por la empresaria. Desde ese momento se los comenzó a vincular sentimentalmente, algo por lo que Legrand lo consultó en el programa. “La estoy conociendo, no la conozco hace mucho. Estamos conociéndonos”, reveló L-Gante.

Marina Calabró, otra de las invitadas del programa, lo pinchó para que comentara algún detalle más, a lo que el cantante solamente agregó: “Eso. Significa lo que significa. Nos estamos conociendo es que, hasta hace poco, no la conocía y ahora sí”. Además, agregó que Nara inspiró una de sus próximas canciones, que se publicará en las próximas semanas.

De todas formas, consultado por Legrand, el rapero dijo que no se enamoró de Wanda. “Eso es un montón. Yo solo me enamoré de una mujer que fue mi única novia, mi ex”, dijo en referencia a Tamara Báez, madre de su hija, Jamaica, de quien se separó en setiembre.

“No dormí con Wanda Nara” confesó L-Gante en la #Mesaza

¿Le creemos? ¿Qué piensan ustedes? #LGante — La Mesaza (@lamesazaarg) October 9, 2022



Fue justamente por su hija que L-Gante tuvo un cruce incómodo con Legrand durante el programa. Un comentario que en su momento hizo la histórica conductora molestó al cantante, que se lo recriminó en la mesa.

"Me cayó mal desde el principio, usted. Porque me preguntó el nombre de mi hija, se lo dije y me dijo: ‘pobrecita’”. La conductora se lo tomó con humor, pero el rapero volvió a la carga. "Antes me caía mejor".

Legrand le respondió que el comentario fue "con cariño", pero L-Gante no cejó en su postura. "Esos chistes no me gustan", le aclaró.