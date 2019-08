La 711 advierte que Manini Ríos es “un peligro” para la democracia

El Frente Amplio reaccionó este viernes luego de que el candidato de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, presentará su programa de gobierno que entre otras cosas propone suprimir la venta de marihuana en farmacias, reducir la cantidad de parlamentarios, crear un cuerpo de serenos conformado por militares y policías retirados para recorrer las calles por la noche y promueve "habilitar a la policía a realizar registros personales cuando razonablemente presuma que existe flagrante actividad delictiva de la persona".

Desde la lista 711 del Frente Amplio consideraron que el excomandante del Ejército y candidato de Cabildo Abierto se trata de un “personaje peligroso para el sistema político uruguayo” y se convocó a la ciudadanía a que reaccione con firmeza y detenga “el avance” de una persona que “trae lo peor del nacionalismo como germen del fascismo”.

El diputado del sector Felipe Carballo sostuvo que el programa de gobierno presentado por Manini Ríos está redactado “por gente con sus mismas ideas encasilladas en los años 70”.

“Habla de sacar a retirados militares a la calle, de armar a la población y de habilitar a la policía a realizar controles abusivos como en las peores épocas. Qué peligroso es este personaje Sobre todo porque cuenta solo una parte de lo que realmente piensa. Lamentablemente vivimos una época peligrosa para la democracia en el mundo, y este tipo de fenómenos anti-sistema se nos han colado en la vida política de un día para el otro”, señaló Carballo.

Manini no cree en la democracia, no la practica, detesta que la gente elija directamente a sus representantes y no tiene problemas en desconocer a las instituciones políticas que son las bases del sistema republicano. (…) Vaya si tenemos diferencias políticas con la oposición y en esta campaña electoral está quedando más que evidente que solo hay dos proyectos en juego de cara a las elecciones de octubre, pero con Manini es diferente, ya no se trata de contrastar propuestas de gobierno, se trata de evitar el avance de un personaje peligroso para el sistema político uruguayo”, agregó el parlamentario.