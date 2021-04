La alegría del Tanque Silva: le levantaron la sanción y busca equipo

El delantero uruguayo Santiago “Tanque” Silva quedó este jueves habilitado provisionalmente por la la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para volver a jugar, luego de que lo sancionaran por dos años por un control antidopaje adverso debido a altos niveles de testosterona.

Luego de varios meses de lucha en la que el atacante explicó que su situación se debió a que los controles fueron realizados cuando llevaba adelante un tratamiento de fertilidad, el jugador recibió este jueves una habilitación provisional para volver a competir de manera profesional.

Tras analizar el caso, el Tribunal de Disciplina de la AFA lo habilitó provisionalmente, en un fallo histórico, según el portal Infoabe. Ahora el proceso continúa en la Justicia.

“Noche sumamente positiva, me han habilitado provisoriamente, para poder trabajar, para poder jugar al fútbol en este caso, que es lo que más me gusta”, dijo el Tanque en un video que compartió en sus redes sociales este jueves. “Todavía me falta el fallo de la Justicia ordinaria, que si Dios quiere va ir bien encaminada”, agregó.

“Me ha tocado vivir un camino difícil, con muchas piedras”, señaló el futbolista de 40 años. “Esto me pone contento y me da mucha alegría, que por lo menos se haya encaminado un poco esta situación de injusticia”.

Silva había sido suspendido en octubre de 2019 con un castigo de dos años tras haber dado positivo en un control antidopaje que le realizaron en abril de ese año, cuando jugaba para Gimnasia y Esgrima de La Plata.

Pese a que presentó la documentación que acreditaba estar en pleno tratamiento para ser padre, la sanción fue ratificada el 30 de octubre de ese año, antes de que debutara en Argentinos Juniors, club al que había sido transferido, en la Copa de la Liga Profesional.

Al día siguiente, el delantero realizó un video en el que manifestó públicamente su situación. Luego, su caso llegó a los medios y también a las redes, donde hubo campañas para que le permitieran volver a jugar.

A pesar de la sanción y de su edad, Silva siempre mantuvo su deseo de seguir en actividad y de volver a competir para poder retirarse en una cancha.

Según explicó Infobae, el delantero hizo semanas atrás uno de sus últimos movimientos para levantar el fallo al presentarse junto a su abogado ante el Tribunal de Disciplina de la AFA, para acercar la documentación de su caso y solicitar su intervención.

Pese a que los dos años de sanción del jugador debían cumplirse en abril, el Tribunal Nacional Disciplinario Antidopaje, en segunda instancia, firmó en su sentencia que el delantero recién podría volver a pisar una cancha el 11 de diciembre de 2021.

Con la documentación presentada, el tribunal de la AFA le permitió volver a jugar provisionalmente, basándose en jurisprudencia de la FIFA y en el derecho al trabajo, aunque la sanción aún no ha sido levantada porque la causa sigue en la justicia.

En su documentación, el Tanque también presentó una carta de apoyo de Futbolistas Argentinos Agremiados, en la que la gremial pedía, con fundamentos, que el jugador quedara habilitado.

Tras recibir la habilitación este jueves, el jugador define dónde continuará su carrera, para lo que deberá tener un permiso especial porque el período de pase está cerrado.

“Ahora estoy sin equipo, tengo que encontrar equipo”, señaló el atacante que reside en Buenos Aires y que en este tiempo fuera de las canchas finalizó el curso de entrenador y también entrenó fuerte para volver a jugar.