La alerta de Manini Ríos: Uruguay "está a un avión" de no poder controlar su espacio aéreo

El senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, reclamó que el Estado haga inversiones para recuperar la capacidad aérea del país ante una situación "límite", que nunca se había dado antes y que deja a Uruguay al borde de la indefensión.

El legislador planteó el tema el pasado lunes en presencia del ministro Javier García en la Comisión de Defensa del Senado. Allí relató una reciente visita que junto a sus colegas relazó a la Base Aérea 2, en Durazno. "Allí tuvimos contacto con su realidad", señaló el senador.

El militar retirado dijo haber visto allí con preocupación que, para cumplir las estrictas funciones de defensa nacional, la Fuerza Aérea cuenta con apenas un solo avión en su orden de vuelo. Se trata de un Cessna A37 B "Dragonfly". Hay otros dos aviones Pilatus PC -7U "Turbo Trainer" que, pese a ser de entrenamiento, según Manini "se utilizan a veces" para el control del espacio aéreo.

"Nos quedó la preocupación sobre esa realidad", insistió Manini. Su razonamiento: basta que un avión, el A37, quede fuera de servicio para no poder cumplir la misión de defensa del espacio aéreo uruguayo. En ese marco, el senador le consultó al ministro sobre qué tratativas existen para incorporar material a los efectos que esa misión pueda ser cumplida a cabalidad por la Fuerza Aérea.

García reconoció que lo planteado por el senador es una preocupación compartida. "Tenemos un rezago importante en materia de inversiones", admitió. Una situación que también afecta a la Armada Nacional. Según el ministro, la limitante sigue siendo la misma: el dinero.

El titular de Defensa advirtió que tanto en lo que respecta a aviones de vuelo avanzado, así como los denominados "caza", se trata de inversiones extremadamente caras y a las que muchas veces Uruguay solo puede acceder a través de la cooperación internacional. Indicó al respecto que existen instrumentos financieros y de cooperación que se están analizando. "No es fácil lograr esa cooperación, porque es una adquisición cara y quienes los tienen lo saben", afirmó.

Manini insistió. Según contó, sus excamadaras en la base aérea le indicaron que necesitarían incorporar mínimamente unos seis aviones. La inversión, señaló, supondría unos US$ 200 millones. "Estamos a un avión de no cumplir con una de las misiones de la defensa nacional", remarcó. "Es cierto que la plata manda, pero se está en un límite que no sé si se había dado antes en el tiempo". Desde 1985, señaló el senador, la Fuerza Aérea Uruguaya no incorpora ningún avión caza.

García mostró su comprensión. Se trata, dijo, de un proceso muy largo que no se puede revertir en un día. "Como en cualquier circunstancia se hace un mantenimiento, pero si no se invierte en forma permanente después cuesta muchísimo más hacer una reposición", dijo.