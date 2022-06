La anterior vez que Fede Valverde tuvo que pedir disculpas públicas

El volante uruguayo Federico Valverde se disculpó públicamente luego de la polémica por su gesto en el partido del pasado sábado en el Estadio Centenario, cuando se agachó en el momento de una foto del plantel de la selección junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, cuando le entregaba el pabellón nacional al equipo.

No es la primera vez que el mediocampista tiene que pedir disculpas por un hecho dentro de un campo de juego.

La primera vez fue en el Mundial sub 20 de 2017 disputado en Corea del Sur.

En ese torneo, en el partido ante Portugal por cuartos de final, Valverde, de 18 años, marcó un gol de penal y su festejo causó un revuelo inesperado debido a que se tomó como un gesto de discriminación en el país anfitrión, por lo que la FIFA le pidió explicaciones a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Valverde en el Mundial sub 20 de 2017

Luego de anotar el gol del empate de penal, el jugador salió corriendo con los dedos en su rostro haciendo el gesto de los ojos rasgados (ver foto principal).

Los coreanos interpretaron que se les estaba haciendo burla por un antecedente con una selección de vóleibol que hicieron el mismo gesto con los ojos, según narraron los enviados de Radio Oriental a Corea.

Valverde explicó luego que su festejo de gol era una dedicatoria a su amigo Edgardo “Chino” Lasalvia, quien por entonces era su representante. Luego, el futbolista se desvinculó del empresario.

Otra foto polémica y la defensa

El hecho no terminó ahí. Una vez finalizado el partido, el fotógrafo de FIFA pidió permiso para sacar una foto en el vestuario. Los jugadores se pusieron el dedo sobre la cabeza como diciendo que estaban locos.

La foto en el vestuario que causó polémica

El periodista coreano que se ofendió con el gesto de Valverde vio la foto y lo volvió a tomar como acto discriminatorio. El tema se magnificó y la FIFA envió una nota a la AUF pidiendo explicaciones sobre el gesto de Valverde y la foto de los jugadores.

El entonces presidente del Consejo Juvenil, Aldo Gioia, declaró en Radio Oriental: "No me estoy riendo de un defecto físico ni estético. Ya arrancamos mal pensando que todas las expresiones de estirarse los ojos son ofensivas. No podemos hacer un curso intensivo de cómo universalizar la cultura para no ofender a nadie. El festejo que hizo Valverde lo dejó claro y dijo que no tiene nada que ver. Ahora vemos la foto y vemos a Valverde hace cinco años festejando de la misma forma. Cuando termina el partido se disculpa y dijo que lo último que quería es ofender a Corea".

Luego, el propio Valverde, a través de su cuenta de Twitter expresó: "No fue un acto racista, era un festejo privado para los amigos. No soy racista. Lo siento". El tuit, redactado en coreano, hoy no está publicado.

Además, el futbolista habló del tema con DirecTV Sports:

Finalmente, el caso no pasó a mayores. Uruguay terminó en el cuarto lugar del torneo, tras perder en semifinales ante Venezuela y caer en la definición por el tercer puesto ante Italia por penales, y Valverde fue premiado con el Balón de Plata al segundo mejor jugador del torneo.