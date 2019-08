La autocrítica de Diego López: "No hay excusas"

"Hicimos un partido malo, no se jugó bien. No hay excusas”. Diego López, técnico de Peñarol, no anduvo con pelos en la lengua para reconocer el mal partido que jugó su equipo ante Juventud de Las Piedras.

“Para lo que se vio en la cancha fue un punto bueno porque no se jugó bien para nada, estaba analizando el partido anterior (con Defensor) que se jugó bien y este no. Era un partido que lo habíamos hablado de jugar por las bandas y no se pudo hacer. Creo que lo que tenemos que hacer es trabajar más, saber que hay que mejorar. Ya hemos pasado por momentos donde no te encontrás. Es difícil ver un jugador de Peñarol que se haya destacado hoy. Puede pasar que en un partido no sé de nada”, agregó el conductor aurinegro en conferencia de prensa.

López indicó: “No es tan frecuente que empatemos. Creo que lo que más me preocupó fue el rendimiento. No se jugó bien colectivamente ni individualmente, eso luego te llevar a no hacer un buen partido. La gente que vino lo vio. No hicimos un buen partido y se empató. Somos conscientes de que perdimos dos puntos”.

El técnico dijo que en nada influyeron los cambios.

Aclaró que a Matías De los Santos no le pasó nada. Que Busquets juega “porque lo veo mejor”. Y sobre la inclusión de Estoyanoff indicó: “Lo vi bien en la semana, trabajó bien pero eso a veces no se ve reflejado en la cancha, pero no solo el Lolo. Antes de ir a la reunión les dije que se había hecho una buena semana de trabajo.

Pero el que me escucha hablar ahora se pregunta ¿dónde está el trabajo? No se vio en la cancha. No hay que buscar excusas ni bajar los brazos”.

El DT agregó: “Si miran el partido con Danubio jugaron muchos jugadores que no jugaban y se hizo un buen partido. Eso no me preocupa porque cuando no jugaron futbolistas importantes el rendimiento estuvo bien. Puede pasar que un equipo en su totalidad no ande bien y fue lo que pasó hoy. No se vio nada de lo que hace Peñarol”.

López detalló los aspectos del juego donde su equipo falló.

“En los momentos de dificultad dentro de un partido tenemos que darle continuidad a lo que nos ha llevado a estar donde estamos hoy. Yo sigo viendo fuerte a Peñarol, y le puede pasar que tenga un partido donde no salió nada. Por afuera no salió nada que es donde hacemos la diferencia, por el medio no estuvimos finos. Atrás en el momento de salir con la pelota no fuimos eficaces. No estuvimos finos con la pelota, no le dimos velocidad al juego. No fuimos agresivos a la hora de recuperar la pelota. No hay que agachar la cabeza, nosotros vamos primeros y Peñarol tiene para definir el torneo”.

Los jugadores de Peñarol se retiraron del estadio Campeón del Siglo sin brindar declaraciones. El primer equipo mirasol vuelve a los entrenamientos el martes.

Por su parte el técnico de Juventud de Las Piedras, Álvaro Fuerte, destacó el punto que se llevó su equipo del Campeón del Siglo tras igualar 0 a 0 con Peñarol en el marco del torneo intermedio.

“Buscamos estar compactos entre las líneas, transiciones rápidas para encontrar desordenado al rival, en muchas casos no tuvimos la mejor finalización pero dentro de todo me voy conforme con el orden y la calma”, comenzó diciendo el DT de los canarios.

Fuerte agregó: “El sumar para nosotros es vital, el hecho de hacerlo contra este rival y de visita también. A veces no es tanto el punto pero sí lo que genera a través de la fortaleza y la convicción de que ante un rival de esta clase se pudo ser competitivo”.

El DT hizo referencia al histórico partido que jugarán el próximo fin de semana ante Nacional en el estadio Artigas de Las Piedras.

“El próximo partido será otra historia, tendremos que ver al rival y como plantearemos ese juego”.

Y concluyó diciendo: “Entendimos que el equipo estaba ordenado y por eso me quedé con un cambio. No es fácil estar en el banco con la mejor disposición pero entrar a un juego que está controlado desde lo táctico genera a veces algún desequilibrio. Para nosotros es muy importante sacar este punto acá”.

Reclamo de Corujo

El exlateral de Peñarol, Mathías Corujo, se presentó en los últimos días en las oficinas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) para reclamarle a los aurinegros una deuda contraída con la administración anterior de US$ 730.000, según comentó un dirigente del club a Referí.