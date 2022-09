La autocrítica de Pablo Repetto: "Hicimos un mal partido"

El entrenador de Nacional Pablo Repetto se fue con un sabor amargo del Gran Parque Central tras el empate de su equipo contra Cerro Largo en partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura. "Veníamos a lograr los tres puntos para sacar una ventaja en el Clausura y ni hablar que prácticamente iba a cerrar la Tabla Anual. El partido lo comenzamos mejor que el rival, ellos fueron emparejando hasta que el segundo tiempo cuando hicimos el gol parecía que se encaminaba a favor nuestro, ellos se soltaron y no pudimos mantener eso que queríamos. Terminamos haciendo un partido de ida y vuelta lo que nos deja un sabor de que no tuvimos el nivel al que estamos acostumbrados, de no imponer nuestro juego porque se hizo más de ida y vuelta", dijo el DT en conferencia de prensa post partido.

"Mantuvimos en esta fecha la ventaja con el segundo que es Liverpool en la Anual y hoy estamos primeros solos en el Clausura, dependiendo de nosotros. Pero hoy no nos queda una buena sensación, el partido anterior a pesar de que empatamos nos había quedado una mejor sensación. Fue un partido duro, ellos hicieron su partido con su estrategia. Todos los rivales plantean dificultades diferentes. Por momentos pudimos hacer lo que queríamos, por momentos no. El gol del empate nos sacó del funcionamiento y terminamos con un poco de nerviosismo haciendo cosas a la que no estamos acostumbrados, por eso el partido terminó abierto con posibilidades para los dos lados", afirmó Repetto.

Sobre la ausencia de Luis Suárez, afectado a la fecha FIFA con la selección uruguaya, el DT manifestó: "Suárez es un jugador importante, su ausencia no es una excusa. Se siente, ni hablar, pero en líneas generales el equipo no estuvo a la altura de lo que estamos acostumbrados y de lo que queremos. Nos quedan cinco finales y hoy dependemos de nosotros. Ni que hablar que tenemos cosas para corregir".

"Fuimos de más a menos. Si bien en el final del primer tiempo terminamos generando alguna situación, ellos de contra nos complicaron. Al comienzo sometimos al rival, jugamos en campo rival permanentemente y tuvimos en los primeros 15-20 minutos situaciones claras de gol con buen juego, pero no convertimos. El gol a favor hizo que ellos se soltaran y rápidamente nos empataron. A partir del empate nos ganó la ansiedad, el partido se hizo entrecortado y no pudimos mantener eso que habíamos hecho en el primer tiempo. Ellos tienen mérito de haber hecho un partido buscando un resultado que vinieron a buscar porque el empate les venía mejor a ellos que a nosotros", analizó.

Diego Battiste

Los cambios que Repetto mandó a la cancha a los 76'

En el próximo partido, Nacional visitará a Fénix y luego el tricolor será local contra Defensor Sporting con público en las tribunas ya que la Comisión de Apelaciones revocó parcialmente el fallo de la Comisión Disciplinaria que castigó a Nacional a jugar dos partidos a puertas cerradas, el primero de los cuales cumplió este domingo ante Cerro Largo. "La gente es fundamental, por suerte se hizo justicia de que la gente pueda volver a estar y alentar al equipo. Eso es algo que hoy nos faltó aunque no solo con eso se gana pero es un plus que tenemos. También vamos a tener jugadores importantes que vuelven. Acá nadie te regala nada, todos los equipos juegan por cosas importantes.

Consultado sobre si la categórica derrota ante Rampla Juniors que eliminó al equipo de la Copa AUF Uruguay influyó en el rendimiento del equipo, Repetto se limitó a decir: "No creo".

Antes, en VTV, había declarado: "No jugamos bien. En realidad jugamos un mal partido. Hay que hacer autocrítica de que no repetimos lo que hicimos antes, pero también hay que reconocer al rival que hizo su juego y que por momentos nos inquietó. Con la ventaja no imponíamos el juego. El partido pensamos que iba a ser otro. Cuando hicimos el gol seguimos igual y ahí vino el empate y el juego se hizo más de ida y vuelta. No estuvimos finos. Fuimos de más a menos".